Google TV توفر لكل شخص في المنزل حسابه الخاص

قدمت شركة جوجل تحديثًا جديدًا لمنصة التلفاز الذكي Google TV التي تعمل بنظام أندرويد والتي تشغل كروم كاست بالإضافة إلى أجهزة تلفزيون ذكية مختارة من شركات بما في ذلك سوني و TCL، مما يجعلها أكثر فائدة للجميع في منزلك.

وكانت منصة التلفاز الذكي تدعم في السابق القدرة على تسجيل الدخول إلى عدة حسابات جوجل لتتمكن من استخدام الخدمات مع أكثر من حساب واحد. ولكن اقتراحات المحتوى وميزة قائمة المراقبة ووظيفة مساعد جوجل كانت كلها تستند إلى نشاط صاحب الحساب الأساسي.

ويتم طرح التحديث اليوم، وأكبر تغيير تراه هو إضافة الحسابات، التي تسمح لكل فرد في عائلتك بإضافة حسابه الخاص من أجل الحصول على توصيات محتوى أكثر تخصيصًا والوصول إلى قوائم المراقبة الفردية الخاصة به وردود أكثر تخصيصًا من مساعد جوجل.

ونظرًا لأن حسابك في منصة التلفاز الذكي مرتبط بحسابك في جوجل، فإنه يتم استيراد تطبيقاتك وتفاصيل تسجيل الدخول تلقائيًا. لذلك لن تضطر إلى إدخال جميع بيانات الاعتماد يدويًا واحدًا تلو الآخر.

وعندما لا تشاهد التلفزيون، فإن إضافة البطاقات إلى الوضع المحيط في Google TV، التي تظهر بعد أن يكون تلفزيونك خاملاً لبضع دقائق، من شأنه أن يسهل عليك متابعة حالة الطقس والأخبار والرياضة وغير ذلك.

ويتم تقديم المعلومات عبر واجهة مستخدم قائمة على البطاقة، مما يسمح لك بالتمرير عبر بطاقات مختلفة باستخدام جهاز التحكم عن بعد.

ويمكنك البدء في ملفات البودكاست والموسيقى والصور من مكتبتك في Google Photos مباشرةً من شاشة Google TV المحيطة. وذلك دون الحاجة إلى الغوص في منصة التلفاز الذكي نفسها.

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Google TV تضيف حسابات شخصية

بالإضافة إلى ميزة التحكم عن بعد الافتراضية الجديدة التي تتوفر قريبًا عبر تطبيق Google Home. فإن الشركة تضيف أيضًا دعم لشركة التلفاز عبر الإنترنت Philo إلى علامة تبويب Live TV المدمجة في منصة التلفاز الذكي.

ويسمح لك ذلك بتصفح البرامج التي يتم بثها حاليًا من واجهة مستخدم Google TV الرئيسية. وذلك دون الحاجة إلى فتح تطبيق Philo نفسه.

ومع إضافة Philo، تدعم منصة التلفاز الذكي الآن ثلاث خدمات مباشرة مختلفة في علامة تبويب Live TV. مع حصول YouTube TV على الدعم عند الإطلاق متبوعًا بإضافة تكامل Sling TV في وقت سابق من هذا العام.

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