هل تستغل مايكروسوفت لعبتها لتطوير الذكاء الاصطناعي العسكري

تُعرف شركة مايكروسوفت بأنها واحدة من أكثر الشركات التقنية ريادةً. وتمتلك الشركة عددًا ضخمًا من العقود الحربية مع جهات مختلفة كحال باقي الشركات التقنية. لكن مايكروسوفت قد تتفوق على منافسيها في هذا المجال بالاعتماد على لعبة فيديو.

وذلك حيث إن مايكروسوفت تحضّر حاليًا لإطلاق لعبة Age of Empires 4 والتي ستتوفر مجانًا لمشتركي إكس بوكس جيم باس كما هي العادة. وقد تم تطوير اللعبة من خلال فريق Relic وسيتم نشرها من طرف استوديوهات إكس بوكس نفسها.

وقد تحدّث المدير الفني لاستوديوهات إكس بوكس، آدم إيزجرين، حول تقنيات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها منذ فترة قصيرة في إحدى المقابلات. وذكر حينها أن اللعبة تعتمد على تقنيات تعلم الآلة لتطوير الذكاء الاصطناعي الخاص بها.

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وإلى جانب ذلك، أوضح إيزجرين أن فريق التطوير قد يضيف مستوى صعوبة جديد. وهذا المستوى سيسمح لتقنيات تعلم الآلة بتدريب وتعليم نظام الذكاء الاصطناعي الخاص باللعبة بناءًا على أساليب اللعب الخاصة باللاعبين أنفسهم.

وحسب تصريحه، فإن هذا سيجعل الذكاء الاصطناعي الخاص باللعبة “لا يقهر.” وهذا في حين أن اللعبة بالفعل تعتمد على الذكاء الاصطناعي من قبل الإطلاق، لكن ليس بالاعتماد على التعلُّم من لعب الآخرين.

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مايكروسوفت والذكاء الاصطناعي العسكري

تقدّم لعبة Age of Empires 4 تجربة لعب حربية استراتيجية أشبه بألعاب الطاولة. ولذلك فإن هذه اللعبة تعتمد على ذكاء اللاعب وتخطيطه إلى حد كبير.

وفي ظل امتلاك شركة مايكروسوفت لعدد كبير من العقود مع الجهات العسكرية فإن هذا قد دفع البعض للتفكير في أن مايكروسوفت تستخدم ألعابها، وتحديدًا الحربية، لتطوير وتدريب الذكاء الاصطناعي العسكري عمومًا حتى ولو على نطاق ضيق.

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ولا تعد مايكروسوفت الوحيدة في ذلك، حيث إن عددًا من الشركات الأخرى يدير مشاريع مع الجهات العسكرية مثل البنتاجون بمليارات الدولارات. وهذا يشمل كلًا من جوجل وأمازون بطبيعة الحال.

وترى بعض المصادر أن إنجازات مايكروسوفت في مجال الألعاب قد تساهم بشكل أو بآخر في تحسين تقنيات الذكاء الاصطناعي العسكري الخاص بها. وذلك لأن عوالم الألعاب تتيح مساحة ضخمة لتدريب بعض النماذج بحرية كبيرة.

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إلا أن هذا ليس بأمر مؤكد، ولا يزيد عن كونه افتراض مبني على تصريحات إزجرين من ناحية. وعلى النمو السريع لتقنيات الذكاء الاصطناعي من ناحية أخرى. لكن افتراض أن مايكروسوفت تستخدم منصة إكس بوكس لتدريب الذكاء الاصطناعي الحربي هو افتراض مثير للاهتمام.

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