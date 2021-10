نينتندو تؤكد أن ألعاب Nintendo 64 تعمل بتردد 60 هرتز

أكدت شركة نينتندو أن جميع ألعاب Nintendo 64 التي يتم إعادة إصدارها كجزء من اشتراك Nintendo Switch Online + Expansion Pack القادم تعمل عند 60 هرتز باللغة الإنجليزية

وتأتي هذه الأخبار في أعقاب المخاوف من أن الألعاب المعاد إصدارها، التي تتضمن ألعابًا كلاسيكية مثل Super Mario 64 و The Legend of Zelda: Ocarina of Time، تعمل بتردد 50 هرتز في مناطق PAL الأوروبية.

وتم تسميتها بهذا الاسم بسبب معيار تلفزيون PAL المستخدم تقليديًا في بعض تلك المناطق (مع استخدام SECAM في مناطق أخرى)، على عكس معيار NTSC المستخدم تقليديًا في اليابان ومعظم أمريكا الشمالية.

وفي الآونة الأخيرة، نظرًا لأن معظم البلدان قد توقفت عن استخدام PAL، فيما يتعلق بألعاب الفيديو، فإن مصطلح منطقة PAL يعني قائمة المناطق التي غطتها في الماضي.

ويرجع التباين إلى أيام أجهزة التلفاز ذات الدقة القياسية التي تستخدم عادةً معيار PAL بتردد 50 هرتز في أوروبا. ولكن معيار NTSC بتردد 60 هرتز في الولايات المتحدة.

وكان هذا يعني أن اللقطات التي يتم عرضها على أجهزة التلفزيون الأوروبية يتم تحديثها 50 مرة في الثانية، بدلاً من 60 مرة كما هو الحال في الولايات المتحدة.

ولم تكن هذه مشكلة كبيرة بالنسبة لمحتوى التلفزيون العادي (الذي يعمل عادةً بمعدل 30 إطار في الثانية في الولايات المتحدة و 25 إطار في الثانية في مناطق PAL). ولكن كان لها تأثير كبير في الألعاب حيث يمكن أن يقلل من سلاسة واستجابة اللعب.

نينتندو تجلب ألعاب Nintendo 64 المعاد إصدارها

نشأت المخاوف من أن الألعاب المعاد إصدارها تعمل عند 50 هرتز في مناطق PAL بعد إعلان Nintendo Direct. وذكرت التقارير أن البث أظهر أن الألعاب تعمل بشكل أبطأ بشكل ملحوظ في إصدار Nintendo UK. ورفضت الشركة التعليق عند سؤالها عن التباين.

وظهرت المشكلة مع الإصدارات السابقة. وتضمنت المنصة الافتراضية الخاصة بـ Wii بعض ألعاب PAL بتردد 50 هرتز. وذلك بالرغم من أن الشركة تقوم بتصحيح ذلك باستخدام خدمة المنصة الافتراضية عبر Wii U.

وبالإضافة إلى تقديم خيار 60 هرتز. تقول نينتندو إن الألعاب المحددة تتضمن أيضًا خيار اللعب في إصدارات PAL الأصلية مع خيارات اللغة.

وتم تعيين Nintendo Switch Online + Expansion Pack لتشمل تسع ألعاب Nintendo 64 عند إطلاقها في أواخر شهر أكتوبر. بالإضافة إلى مجموعة مختارة من ألعاب Sega Genesis.

ومن المقرر وصول المزيد من ألعاب Nintendo 64 في تاريخ لاحق. بما في ذلك The Legend of Zelda: Majora’s Mask و F-Zero X. ولم يتم الإعلان عن سعر خدمة الاشتراك.

