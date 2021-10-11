فيسبوك تزيل شبكة إيرانية تحاول التأثير في السياسة

قالت شركة فيسبوك إنها أزالت عشرات الحسابات المزيفة التي تسعى للتأثير في السياسة الإيرانية.

وأوضحت شركة التواصل الاجتماعي العملاقة أنها أزالت 93 حسابًا عبر منصتها الرئيسية و 14 صفحة و 15 مجموعة و 194 حسابًا من تطبيق مشاركة الصور إنستاجرام لانتهاكها سياستها ضد السلوك المنسق غير الأصيل.

وأشارت الشركة إلى أن شبكة الحسابات نشرت في المقام الأول باللغة الفارسية حول الأخبار المحلية والأحداث الجارية في مقاطعة لورستان بغرب إيران.

نتيجة لذلك استهدفت بشكل أساسي الجماهير المحلية في ذلك البلد. وحاولت الإشادة بالجيش وانتقاد الفصائل المعارضة. وسعت بعض الحسابات إلى تشجيع إقبال الناخبين في الانتخابات الإيرانية 2020.

في حين انتقدت الحسابات الحركة القومية الكردية والولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية. وذلك بحسب ما أفادت فيسبوك في تقريرها عن تشغيل حملات التلاعب هذه عبر منصاتها.

ووجدت الشركة هذا النشاط كجزء من تحقيقها الداخلي في السلوك المنسق غير الأصيل المشتبه به في المنطقة. وربطته بأفراد مرتبطين بالحرس الثوري الإسلامي. ويبدو أن الشبكة في إيران اشترت متابعين وهميين لتبدو أكثر شهرة وجديرة بالثقة.

كما أشارت الشركة إلى أنها أزالت أيضًا شبكة مقرها السودان مكونة من 666 حسابًا من موقعها الأساسي و 116 صفحة و 69 مجموعة و 92 حسابًا عبر إنستاجرام. وذلك لانتهاكها سياستها ضد التدخل الأجنبي أو الحكومي.

وقالت الشركة إن الشبكة المرتبطة بجماعة شبه عسكرية – قوات الدعم السريع السودانية – تديرها الحكومة السودانية قدمت نفسها ككيانات إخبارية مستقلة وصحفيين وطلاب مستقلين في السودان. واستهدفت الجماهير المحلية في ذلك البلد.

علاوة على ذلك غالبًا ما يتم النشر عبر هذه الحسابات باللغة العربية. وتتمحور المواضيع حول الأخبار والأحداث الجارية في السودان.

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فيسبوك تحارب السلوك غير الأصيل المنسق

قالت الشركة: نحن نعمل باستمرار لإيجاد وإيقاف الحملات المنسقة التي تسعى إلى التلاعب بالنقاش العام عبر تطبيقاتنا. وشاركت الشركة على مدى السنوات الأربع الماضية النتائج التي توصلت إليها حول السلوك غير الأصيل المنسق الذي تكتشفه وتزيله من منصاتها.

وكجزء من تقارير السلوك غير الأصيل المنسق العادية. فإن الشركة تشارك المعلومات حول جميع الشبكات التي تزيلها على مدار الشهر. وفيما يلي الأرقام المتعلقة بشبكات السلوك المنسق غير الأصيل الجديدة التي قامت فيسبوك بإزالتها في شهر سبتمبر:

حسابات فيسبوك التي تمت إزالتها: 759.

عدد الصفحات التي تمت إزالتها: 130.

حسابات إنستاجرام التي تمت إزالتها: 286.

عدد المجموعات التي تمت إزالتها: 84.

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