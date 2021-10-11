شحنات حواسيب آبل تنمو قبل إصدار ماك بوك برو الجديد

قبل إعلان شركة آبل المخطط له عن أرباح الربع الرابع من عام 2021 في 28 أكتوبر، نشرت شركة أبحاث السوق كاناليس Canalys بياناتها الكاملة التي تغطي نفس الربع.

ووفقًا للبيانات، شهد سوق أجهزة الحاسب العالمية انخفاضًا بنسبة 5 في المئة خلال الربع الثالث من عام 2021، حيث استقرت شحنات أجهزة الحاسب المكتبية والمحمولة، بما في ذلك محطات العمل عند 84.1 مليون وحدة، وذلك بعد 5 أرباع من النمو المزدوج الرقم.

وبالرغم من الانخفاض في النمو، لا تزال الأحجام في مستوى مرتفع بشكل ملحوظ، نظرًا لمدى قوة الأداء في الربع الثالث من عام 2020. نتيجة لذلك شهد سوق أجهزة الحاسب معدل نمو سنوي مركب لمدة عامين بنسبة 9 في المئة من الربع الثالث من عام 2019.

وتعرضت الأنشطة التجارية لسلسلة من المشاكل بالرغم من ارتفاع الطلب على أجهزة الحاسب الشخصية، مما جعل من الصعب للغاية تسهيل الإمداد.

ولا يزال البائعون وشركاء القنوات يواجهون صعوبة في تلبية الطلبات نظرًا لاستمرار التراكم. ونمت شحنات أجهزة الحاسب المحمول ومحطات العمل المتنقلة بنسبة 3 في المئة على أساس سنوي لتصل إلى 67.4 مليون وحدة. بينما ارتفعت شحنات أجهزة الحاسب المكتبية ومحطات العمل المكتبية بنسبة 12 في المئة لتصل إلى 16.6 مليون وحدة.

كما لا يزال تعطيل سلسلة التوريد العالمية والشبكة اللوجستية هو المانع الرئيسي لزيادة النمو في سوق أجهزة الحاسب الشخصية. وبعد مرور أكثر من عام على ظهور الوباء، لا يزال التصنيع يعوقه الإغلاق والقيود الأخرى المرتبطة بفيروس كورونا، لا سيما في آسيا.

وقد تفاقم هذا بسبب التباطؤ الهائل في النقل العالمي مع ارتفاع أسعار الشحن وأوقات التأخير بشكل كبير حيث يتنافس عدد من الصناعات على تلبية الطلب غير المحقق.

ومن المتوقع أن يستمر النقص في المعروض من أجهزة الحاسب حتى عام 2022، حيث من المقرر أن يشهد موسم العطلات لهذا العام عدم تلبية جزء كبير من الطلبات.

اقرأ أيضًا: استخدام الوسوم لإدارة ملاحظات آبل بشكل أفضل

آبل هي رابع أكبر شركة مصنعة لأجهزة الحاسب

يتم تجهيز البائعين القادرين على إدارة هذه الفترة من الاضطرابات التشغيلية من خلال تنويع الإنتاج والتوزيع والحصول على رؤية أفضل للأوامر لتحديد أولويات تخصيص الأجهزة للتغلب على المشكلة.

ومن بين أكبر خمسة بائعي أجهزة الحاسب. واصل الجميع باستثناء واحد نمو حجم ما بعد الشحن في الربع الثالث من عام 2021. وقد تصدرت لينوفو السوق بشحن 19.8 مليون وحدة، بزيادة متواضعة بنسبة 2.5 في المئة سنويًا.

واحتفظت إتش بي بالمركز الثاني. ولكن شهدت انخفاضًا بنسبة 5.7 في المئة. مع انخفاض شحنات أجهزة كروم بوك إلى الولايات المتحدة.

وكانت ديل التي احتلت المركز الثالث هي الرابح الأكبر. وسجلت أعلى نمو بنسبة 26.7 في المئة مع شحن أكثر من 15 مليون وحدة. إلى جانب حصة سوقية تزيد عن 3 في المئة عن العام الماضي.

واحتلت آبل وأيسر المركز الرابع والخامس بنمو بلغ 14.4 في المئة و 5.7 في المئة على التوالي. مع تمتع الأولى أيضًا بمكاسب في حصة السوق.

وتقدر كاناليس أن آبل شحنت 7.82 ملايين جهاز ماك خلال الربع. وهذا يمنحها حصة 9.3 في المئة من السوق. وذلك مقارنة بحصة السوق البالغة 8.5 في المئة التي احتفظت بها في نفس الربع من العام الماضي.

وسجلت أمريكا اللاتينية ومنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ (باستثناء اليابان) نموًا سنويًا قويًا في الشحنات. وذلك بنسبة 17 و 16 و 13 في المئة على التوالي.

وشهدت أمريكا الشمالية (الولايات المتحدة وكندا) انخفاضًا في إجمالي الشحنات بنسبة تزيد عن 9 في المئة سنويًا. كما شهدت اليابان أسوأ انخفاض حيث انخفضت شحنات أجهزة الحاسب الشخصية بما يقرب من 30 في المئة.

اقرأ أيضًا: جوجل تركز على جعل تطبيقاتها مناسبة لنظام iOS