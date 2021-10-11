جوجل تريد جلب Fuchsia OS لمزيد من الأجهزة

تستعد شركة جوجل لجلب نظام التشغيل Fuchsia OS إلى الأجهزة الذكية الإضافية المختلفة الأشكال بخلاف شاشات العرض الذكية، وذلك وفقًا لعدد من قوائم الوظائف.

ويمثل Fuchsia OS أحدث نظام تشغيل من عملاقة البحث الذي تم إصداره في وقت سابق من هذا العام للجيل الأول من أجهزة Nest Hub.

وكان هناك الكثير من التكهنات حول خطط الشركة الخاصة بنظام Fuchsia OS. الذي على عكس أندرويد و Chrome OS لا يستخدم نواة لينكس، بل يستخدم نواة صغيرة تسمى زركون بدلاً من ذلك.

ولا يزال هدف عملاقة البحث غامضًا إلى حد ما بالرغم من كون النظام أصبح عامًا منذ أكثر من خمس سنوات . وعندما وصل إلى Nest Hub، كان متطابقًا وظيفيًا إلى حد ما مع البرنامج الذي سبقه.

وتقدم قوائم الوظائف الجديدة بعض الأدلة حول ما هو التالي بالنسبة لـ Fuchsia OS. ويبدو أن لدى جوجل الآن فريق اسمه Fuchsia Devices يعمل على نظام التشغيل، مما يعطي بعض المؤشرات على أهمية البرنامج داخليًا.

وتشير قائمة الوظائف إلى أن هذا الفريق مسؤول عن التأكد من أنه يمكن توفير منصة Fuchsia OS بنجاح عبر منتجات العالم الحقيقي التي تحدث فرقًا بالنسبة لمستخدمي الشركة.

وفي الوقت نفسه، تشير هذه القائمة نفسها إلى أن عملاقة البحث تعمل على جلب Fuchsia OS إلى الأجهزة الذكية الإضافية ذات الشكل المختلف.

ويؤكد ذلك أن هناك أجهزة جديدة قيد التطوير بالنسبة للنظام التشغيلي بخلاف شاشات العرض الذكية. وهذا ليس مفاجئًا، وذلك نظرًا لأن التقارير قد أبلغت سابقًا عن أن Fuchsia OS قد يشغل مكبرات الصوت الذكية.

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خطط جوجل لنظام Fuchsia OS ظهرت في قوائم الوظائف

لا يوجد ذكر للأشكال الجديدة للأجهزة. ولكن هناك قائمة وظائف أخرى (تمت إزالتها منذ ذلك الحين) تشير إلى أن الأجهزة تتميز بقدرات كروم كاست ومؤتمرات الفيديو وتعلم الآلة.

ومن المحتمل أن يشير ذكر كروم كاست إلى الأجهزة التي تتيح لك إرسال مقطع فيديو من جهاز آخر للتشغيل. وذلك بدلاً من أجهزة كروم كاست المخصصة التي يتم توصيلها بالجزء الخلفي من التلفزيون.

وهناك تلميح مفاده أن Fuchsia OS يمكن أن يعمل أو يتفاعل مع أجهزة غير تابعة لعملاقة البحث. وتطلب الشركة شخصًا يضمن أن يحقق Fuchsia OS أقصى قيمة للشركاء والمنتجات المستندة إلى Fuchsia OS.

وتتمتع جوجل بتاريخ طويل من العمل مع الشركاء لجلب برامجها إلى أجهزة غير تابعة لها. وقد سبق لها أن دخلت في شراكة مع شركات مثل JBL ولينوفو عبر شاشات العرض الذكية.

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