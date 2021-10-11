أفضل ألعاب منصة سلاك

تحتوي منصة سلاك على مجموعة من الألعاب المتنوعة التي يمكنك استخدامها ضمن تطبيق الدردشة، وذلك لتسلي وقتك.

وتعتبر هذه الألعاب بسيطة للغاية ولا تتطلب الكثير من الوقت أو المجهود، حيث يمكنك عبرها تمضية بعض الوقت قبل الدخول في الاجتماعات وغيرها من الأعمال.

ويمكنك تثبيت هذه الألعاب عبر متجر سلاك الخاص بالإضافات، ومن ثم الوصول إليها عبر كتابة أوامر خاصة.

تعتبر هذه اللعبة أحد أشهر ألعاب المكاتب والمدارس، حيث لا تحتاج للعبها أكثر من ورقة وقلم.

وتعتمد هذه اللعبة على تقسيم الورقة إلى جدول من 9 مربعات صغيرة، ويجب عليك أن تضع علامة سواءً X أو O في ثلاثة مربعات متتالية حتى تفوز بالدور.

ويمكنك تثبيت اللعبة عبر هذا الرابط، ومن ثم كتابة أمر \ وبعد ذلك ttt وبعد ذلك @ واسم الشخص الآخر.

تستطيع الاستمتاع بهذه اللعبة عبر أي قناة موجودة في سلاك الخاص بشركتك، كما يمكن لها أن تضم عددًا كبيرًا من اللاعبين.

ويتم تقسيم اللاعبين في اللعبة إلى عدة فريق أزرق وفريق أحمر، وبعد ذلك تبدأ مباشرةً وتبدأ بالاستمتاع بها.

تعمل هذه اللعبة كبديل لغرفة الاستراحة الموجودة في مكتبك السابق، حيث تقوم تلقائيًا بدعوة الموظفين ليأخذوا استراحة.

وتقوم الأداة بدعوة المستخدمين بشكل عشوائي دون الالتزام بالأقسام أو فترات التعيين والتوظيف.

لذلك تساعد الموظفين الجدد على التأقلم مع الشركة والتحدث مع أعضائها القدام والاستفادة من خبراتهم.

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تقدم هذه اللعبة مجموعة من الأسئلة الظريفة والمضحكة للمستخدمين والموظفين الموجودين في قنوات العمل.

وتساعد هذه اللعبة الموظفين على معرفة بعضهم بشكل أفضل وبناء الفرق والعلاقات الشخصية بشكل أفضل.

ويمكنك أن تضيف أي أسئلة ترغب فيها أو تترك الأداة تنتج الأسئلة بمفردها دون أي تدخل منك.

كما تستطيع توزيع النقاط عبر الأداة للإجابات الأكثر إبداعًا والمفيدة أكثر للمستخدمين والموظفين في شركتك.

وتساعد هذه الأداة على تعزيز معرفتك بطريقة تفكير زملائك في العمل وتسليتهم في غير أوقات العمل الهامة.

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