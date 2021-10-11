آبل تصدر iOS 15.0.2 مع بعض إصلاحات Find My

تواصل شركة آبل تحسين نظام التشغيل iOS 15 بعد طرحه للجمهور الشهر الماضي. وتطرح الشركة اليوم iOS 15.0.2 لمستخدمي آيفون في كل مكان مع تحسينات مستمرة في الأداء وإصلاحات للأخطاء.

ويجلب iOS 15.0.2 بعض إصلاحات الأخطاء المهمة، بما في ذلك إصلاحات خاصة بشبكة Find My. ويمثل iOS 15.0.2 التحديث الثاني لنظام التشغيل iOS 15 الذي تم إصداره في شهر سبتمبر.

وبأتي iOS 15.0.2 بعد أسبوع ونصف من إطلاق iOS 15.0.1، وهو تحديث لإصلاح الأخطاء. ويمكن تنزيل تحديث iOS 15.0.2 مجانًا. ويتوفر البرنامج لجميع الأجهزة المؤهلة عبر التحديث الهوائي في تطبيق الإعدادات.

ووفقًا لملاحظات إصدار آبل، يعمل التحديث على إصلاح مشكلة قد تتسبب في اختفاء الصور المحفوظة في Photo Library من Messages بعد حذف الرسالة أو الموضوع المرتبط.

ويعمل iOS 15.0.2 أيضًا على إصلاح مشكلة قد تتسبب في عدم اتصال محفظة آيفون الجلدية مع MagSafe بشبكة Find My، وخلل قد يتسبب في عدم ظهور AirTag في علامة التبويب Find My Items.

وهناك إصلاح لخلل في CarPlay قد يتسبب في فشل CarPlay في فتح تطبيقات الصوت، ومشكلة قد تتسبب في فشل استعادة الجهاز أو فشل التحديثات عبر نماذج آيفون 13 عند استخدام Finder أو iTunes.

ويتضمن هذا التحديث إصلاحات الأخطاء لجهاز آيفون التالية:

حذف الصور المحفوظة في مكتبتك من الرسائل بعد إزالة الموضوع أو الرسالة المرتبطة.

عدم اتصال محفظة آيفون الجلدية المزودة بـ MagSafe بـ Find My.

قد لا تظهر AirTag في علامة التبويب Find My Items.

فشل CarPlay في فتح تطبيقات الصوت أو قطع الاتصال أثناء التشغيل.

قد تفشل استعادة الجهاز أو تحديثه عند استخدام Finder أو iTunes لنماذج آيفون 13.

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آبل تؤكد استغلال IOMobileFrameBuffer بشكل نشط

أصدرت الشركة أيضًا iPadOS 15.0.2 لنماذج آيباد مع إصلاحات لخلل الرسائل وخطأ AirTag وخلل قد يتسبب في فشل استعادة الجهاز أو التحديث عبر آيباد ميني 6 عند استخدام Finder أو iTunes.

وتشير صفحة الدعم الخاصة بالتحديثات إلى أن iOS 15.0.2 و iPadOS 15.0.2 يعالجان ثغرة قد تسمح لتطبيق ما بتنفيذ تعليمات برمجية عشوائية بامتيازات النواة.

وتقول الشركة إنها على علم بتقرير يفيد بأنه قد تم استغلال هذه المشكلة بشكل نشط. لذلك يجب على جميع المستخدمين التأكد من الحصول على التحديث في أسرع وقت ممكن.

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