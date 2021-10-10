واحدة من أكبر عيوب نينتندو سويتش لا تزال قائمة

واجه مالكو نينتندو سويتش مشاكل مع أذرع التحكم Joy-Con القابلة للإزالة في المنصة لسنوات حتى الآن، حيث أبلغ المستخدمون عن مشكلات غريبة في تحرك عصا التحكم التي تسبب مدخلات خطأ، وذلك بالرغم من عدم لمسها.

وتزايدت المشاكل بشكل مطرد بمرور الوقت. وكانت هذه واحدة من أكبر عيوب المنصة. فيما كانت الشركة صامتة بشأن هذا الموضوع لسنوات.

ورفضت نينتندو القول ما إذا كانت منصة سويتش الجديدة المجهز بشاشة OLED قد أصلحت المشكلة. ولكن الشركة تكسر الآن صمتها بشكل كبير، وتشير إلى أن المشكلة قد لا يتم التعامل معها بشكل كامل أبدًا.

وفي سؤال وجواب جديد حول تطوير Nintendo Switch OLED، كشفت الشركة أنها دأبت على إجراء تحسينات غير مرئية على Joy-Cons لمحاولة جعلها أكثر موثوقية.

ولا تختلف أذرع التحكم التي تأتي مع Nintendo Switch Lite لعام 2019 عن تلك الموجودة في Nintendo Switch لعام 2017 الأصلية. ويتم تحسينها باستمرار.

ولكن كو شيوتا، المدير التنفيذي للشركة الذي يعمل أيضًا كمدير عام لقسم تطوير التكنولوجيا في الشركة، يقول بشكل أساسي إن Joy-Con سوف تتآكل دائمًا بمرور الوقت.

اقرأ أيضًا: ربط سماعات البلوتوث مع نينتندو سويتش

نينتندو لا تتوقع أبدًا حل المشكلة بالكامل

قال شيوتا: تتآكل إطارات السيارات أثناء تحرك السيارة، حيث إنها في احتكاك مستمر مع الأرض لتدويرها. لذلك مع نفس الفرضية، فقد سألنا أنفسنا كيف يمكننا تحسين المتانة، وليس ذلك فحسب. ولكن كيف يمكن أن يتعايش كل من قابلية التشغيل والمتانة، وهو شيء نتعامل معه باستمرار.

وأضاف: أجزاء العصي التناظرية Joy-Con ليست شيئًا يمكن شراؤه من الرفوف ولكنها مصممة خصيصًا. لذلك خضنا الكثير من الاعتبارات لتحسينها. بالإضافة إلى ذلك قمنا بتحسين اختبار الموثوقية نفسه وواصلنا إجراء تغييرات لتحسين المتانة.

وتوضح الشركة أن أذرع التحكم المتضمنة في نموذج Nintendo Switch OLED هي أحدث إصدار مع جميع التحسينات، وكما هو الحال مع أذرع التحكم التي تأتي مع Nintendo Switch و Nintendo Switch Lite وأذرع التحكم Joy-Con و Pro.

ويقول نائب المدير العام، تورو ياماشيتا: لقد تم تحسين أجزاء العصا التناظرية باستمرار منذ الإطلاق، وما زلنا نعمل على التحسينات. وعندما يتم إصلاح Joy-Cons في جهاز، فإن الشركة تستخدم أحدث إصدارات من هذه العصي للإصلاحات أيضًا.

اقرأ أيضًا: نينتندو تضيف الصوت عبر البلوتوث إلى سويتش