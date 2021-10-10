مزايا جديدة في ويندوز 11 لزيادة الإنتاجية

يأتي إصدار نظام التشغيل ويندوز 11 الجديد بالعديد من المزايا التي تجعل تجربة الاستخدام مميزة. وقد حرصت شركة مايكروسوفت على تحسين وإضافة العديد من المزايا التي تساعد في زيادة الإنتاجية وتعدد المهام.

مزايا جديدة في ويندوز 11 يمكنك تجربتها

نوافذ أكثر حداثة وعصرية

يأتي النظام الجديد بتحسين شامل على المستوى المرئي للنوافذ والتطبيقات. ويبدو كل شيء أكثر حداثة ومصممًا خصيصًا لأجهزة الحاسب الحديث. على سبيل المثال عند فتح مستكشف الملفات أو نافذة الإعدادات، فإنك ترى أن تخطيطات الأيقونات وألوانها أكثر وضوحًا مقارنة بإصدار ويندوز 10.

سرعة التواصل عبر مايكروسوفت تيمز

يأتي تطبيق مكالمات الفيديو مايكروسوفت تيمز مدمجًا في نظام التشغيل، وهو التطبيق الافتراضي لإجراء مكالمات الفيديو. وقد حرصت الشركة على وضعه في مكان بارز سهل الوصول إليه بسرعة وسهولة. ويوجد التطبيق في شريط المهام. ويمكنك عبر الضغط عليه التواصل مع الأصدقاء وأفراد العائلة عبر الصوت أو الفيديو أو النص.

حافظ على تركيزك مع تطبيق الساعة

لا يقتصر تطبيق الساعة في ويندوز 11 على معرفة الوقت فحسب، بل يساعدك أيضًا في الحفاظ على تركيزك لفترات محددة. وكل ما عليك فعله هو تشغيل التطبيق ومن ثم اختيار وضع التركيز الذي ترغب به من اللوحة الموجودة على اليسار. وبمجرد النقر على خيار البدء، فإنه تتم دعوتك لإعداد المهام والتوقيتات، ويمكنك إضافة الأغاني من قائمة تشغيل سبوتيفاي لمساعدتك على البقاء مركّزًا بشكل كامل.

فتح الملفات مباشرة من قائمة ابدأ في ويندوز 11

تعد قائمة ابدأ المعاد تصميمها إحدى تغييرات النظام البارزة التي تلفت انتباهك مباشرة عند الانتقال إلى النظام الجديد. وتعمل القائمة الآن كمركز للوصول إلى الملفات وسجل التصفح وقائمة اختصارات التطبيق.

إدارة أجهزة سطح الافتراضية بسرعة

تعتبر ميزة أجهزة سطح المكتب في ويندوز 11 أسهل في الاستخدام وأكثر قابلية للاستكشاف مقارنة بالإصدار السابق. ويوجد الزر الخاص بها بشكل افتراضي في شريط المهام. ويمكنك تمرير مؤشر الفأرة فوقه ومن ثم النقر لفتح سطح مكتب افتراضي جديد بسرعة.

إدارة الأدوات المصغرة في ويندوز 11

قامت مايكروسوفت بتقديم زر خاص للأدوات المصغرة مثبت في شريط المهام، نتيجة لذلك يمكنك مشاهدة الأخبار والطقس والمواعيد القادمة في التقويم ونصائح حول استخدام النظام وغيرها عبر النقر عليه. كما يمكنك إظهار أو إزالة الأدوات من الشاشة الرئيسية بسرعة وسهولة بالضغط على خيار إضافة أدوات.

استخدام الشاشات الثانوية

إحدى التحسينات التي يقدمها النظام الجديد هي كيفية اكتشاف الشاشات الثانوية. ويتذكر النظام كيفية ترتيب نوافذك عبر شاشة خارجية. نتيجة لذلك إذا قمت بفصلها ومن ثم إعادة توصيلها مرة أخرى، فإن نوافذ البرنامج تعود إلى وضعها السابق.

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