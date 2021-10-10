متصفح سامسونج متاح الآن لساعاتها الذكية Wear OS

قامت شركة سامسونج بإحضار متصفحها للويب إلى ساعة Galaxy Watch 4 الجديدة المستندة إلى نظام التشغيل Wear OS، وذلك حتى يتمكن المستخدمون من الوصول إلى الإنترنت من معصمهم.

ولا يبدو التصفح عبر الساعة الطريقة المثالية لتصفح الويب لفترة طويلة من الوقت. ولكن قد يكون مفيدًا للمهام الصغيرة مثل التحقق من الاسم أو البحث عن مكان.

وتعد Galaxy Watch 4 أفضل ساعة يمكنك شراؤها باستخدام Wear OS اليوم، ويعود جزء كبير من ذلك إلى الوظائف الإضافية لبرامج سامسونج.

وكان المتصفح متوفر في الأصل لساعات الشركة الأقدم العاملة بنظام تايزن Tizen. ولكن Samsung Internet عبر Galaxy Watch 4 هو متصفح معدل يسمح للمستخدمين بالوصول إلى صفحات الويب والمواقع التي قد لا تكون متاحة بخلاف ذلك من معصمهم. والتطبيق متاح الآن من خلال متجر جوجل بلاي.

ومن الأسئلة الواضحة حول متصفح الويب عبر معصمك هو كيف يمكن لهذا الشاشة الدائرية الصغيرة أن تتمكن من إظهار صفحات ويب كاملة. ويأتي جواب الشركة من خلال الإيماءات.

ويظهر دليل عندما تنتقل إلى صفحة الويب الأولى الخاصة بك. ويشرح هذا الدليل أن التمرير السريع على جانبي الشاشة يسمح للمستخدمين بالوصول إلى زوايا صفحة الويب.

وفي الوقت نفسه، يكشف التمرير لأعلى عن خيارات الإشارات المرجعية ووضع التكبير والتصغير واختصارًا لإرسال صفحة الويب مباشرة إلى هاتفك المتصل.

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متصفح سامسونج يصل إلى Galaxy Watch 4

تعرض الصفحة الافتتاحية للمتصفح قائمة بالإشارات المرجعية التي تتزامن مع هاتفك (مع Samsung Internet فقط). ويفتح زر البحث صفحة يمكنك من خلالها التنقل إلى مواقع الويب واستخدام مصطلحات البحث في محرك البحث الذي تختاره.

ويتم تعيين الصفحة افتراضيًا على جوجل. ولكن يمكنك أيضًا اختيار ياهو أو DuckDuckGo أو Bing.

وبالرغم من صعوبة استخدام التطبيق. ولكن قد يكون مفيدًا مع ذلك. إذ لا يزال بإمكان المستخدمين الوصول إلى الصفحات من خلال ساعتهم الذكية بدلاً من الحاجة إلى سحب الهاتف.

يذكر أن هناك الكثير من متصفحات الإنترنت مثل جوجل كروم ومايكروسوفت إيدج وموزيلا فايرفوكس وآبل سفاري. ولكن عندما يتعلق الأمر بتصفح الويب عبر الساعة الذكية، فإن الخيارات محدودة.

ومن خلال جلب متصفحها الخاص إلى أحدث ساعاتها الذكية، قد تجعل سامسونج الأمور أبسط لمرتدي الساعات الذكية مع تذكير الأشخاص أيضًا بوجود المتصفح.

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