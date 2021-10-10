إكس بوكس تحتفل بالذكرى السنوية العشرين

تحتفل شركة مايكروسوفت بالذكرى السنوية العشرين لعلامة إكس بوكس التجارية عبر مجموعة من المنتجات الجديدة. وتم إطلاق منصة الألعاب الأصلية في 15 نوفمبر 2001، ومهدت الطريق للشركة لتصبح واحدة من أكبر الأسماء في مجال الألعاب.

وتتصدر الإعلانات الإصدار الخاص الجديد من ذراع التحكم اللاسلكي للاحتفال بالذكرى العشرين. وهذه نسخة مخصصة من ذراع تحكم Xbox اللاسلكية الحديثة التي تم إطلاقها مع Xbox Series X و Xbox Series S. ولكن مع عناصر تصميم تحتفل بهذه المناسبة.

وتأتي الذراع بلوحة واجهة شفافة، ويوجد شعار صغير للذكرى السنوية العشرين أسفل أزرار الوجه. وتحتوي جميع الأزرار على ملصقات رمادية، باستثناء أن زر Xbox له الآن لون أخضر، والمقابض المطاطية الموجودة في الجزء الخلفي من وحدة التحكم خضراء أيضًا.

ولا تزال ذراع تحكم Xbox اللاسلكية الحديثة في جوهرها. لذلك فإنها تعمل مع الجيل الحالي من منصات Xbox و Xbox One والأجهزة التي تدعم تقنية البلوتوث بما في ذلك أجهزة الحاسب التي تعمل بنظام ويندوز وأندرويد و iOS.

وإذا قمت بتوصيل ذراع التحكم هذه بمنصات Xbox Series X و Xbox Series S، فإنك تحصل أيضًا على خلفية ديناميكية حصرية للوحة معلومات المنصة.

ويكلف الإصدار الخاص من ذراع التحكم اللاسلكية الشفافة 69.99 دولار أمريكي، ويكون متاحًا في 15 نوفمبر.

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هناك أيضًا إصدار خاص من Xbox Stereo Headset، وهي سماعة رأس سلكية أطلقتها مايكروسوفت مؤخرًا لمستخدمي Xbox. وعلى غرار ذراع تحكم Xbox اللاسلكية، يتميز هذا الإصدار الخاص من سماعة الرأس بأكواب أذن شفافة وألوان خضراء زاهية عبر الميكروفون وأماكن أخرى.

وبخلاف ذلك، فهي نفس سماعة الرأس الأصلية، مع أدوات تحكم في مستوى الصوت سهلة الاستخدام ودعم لتقنيات الصوت المكاني مثل Dolby Atmos.

وتتوفر سماعة Xbox Stereo Headset احتفالًا بالذكرى السنوية لـ Xbox في 15 نوفمبر. ولكن يمكنك طلبها مسبقًا الآن مقابل 69.99 دولار أمريكي.

وتنضم Razer إلى الاحتفال بإصدارها المحدود للذكرى العشرين من حامل الشحن السريع العالمي لأجهزة إكس بوكس. الذي تم إطلاقه في الأصل في الشهر الماضي.

بالإضافة إلى ذلك يسمح لك حامل الشحن هذا بعرض ذراع التحكم أثناء شحنها بالكامل في أقل من 3 ساعات، وهو مصمم بحماية من الشحن الزائد لمنع ارتفاع درجة الحرارة.

ومثل ذراع التحكم ذات الإصدار الخاص، فإن الحامل يتميز بلوحة أمامية شفافة وشعار أخضر للاحتفال بالذكرى السنوية العشرين لـ Xbox.

أعلنت مايكروسوفت أيضًا عن بعض معدات Xbox الخاصة بالذكرى العشرين، بما في ذلك القمصان والقبعات.

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