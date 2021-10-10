كانون لديها عدسة عين السمكة المزدوجة لنظام VR

أصدرت شركة كانون إعلانًا مفاجئًا عن منتج، حيث كشفت عن عدسة عين سمكة مزدوجة RF mount التي تعد جزء من نظام جديد تمامًا يسمى EOS VR.

وتهدف العدسة إلى تغيير كيفية إنتاج الواقع الافتراضي VR والواقع المعزز AR من خلال جعل سير العمل أبسط من أنظمة التقاط VR الحالية، مع تقديم جودة كاميرا كاملة الإطار غير مزودة بمرآة.

ويتمثل المنتج الرئيسي في عدسة عين السمكة المزدوجة اليدوية RF5.2 ميليمتر بفتحة F2.8 L بسعر 1،999 دولار والمصممة خصيصًا للتثبيت على كاميرا EOS R5 من الشركة التي تدعم دقة 8K.

ويوفر المنتج عدستين من نوع عين السمكة مثبتتين جنبًا إلى جنب. ويتم وضعها على مسافة 60 ميليمتر (2.4 إنش) تقريبًا لتتناسب مع المسافة بين الحدقتين البشرية وتوفر اختلافًا مريحًا للواقع الافتراضي والواقع المعزز.

وتعمل العدسة مع كاميرا EOS R5 من كانون، المختارة لقدرتها على تصوير الفيديو بدقة 8K. وعند التصوير، تعرض صورتين دائريتين عبر مستشعر الكاميرا بدقة 45 ميجابكسل.

وتدعم الالتقاط بزاوية 190 درجة، مما يسمح بتوفير لقطات أو صور مجسمة ثلاثية الأبعاد بزاوية 180 درجة بدقة تصل إلى 8192×4096 بكسل لتطبيقات الواقع المعزز أو الواقع الافتراضي.

تحتوي العدسة على بعض الميزات غير المعتادة، مثل الحلقة التي تركز على العدستين في وقت واحد وتعديل لولب Allen. الذي يتيح لك تعديل تركيز إحدى العدسات لمطابقة العدسة الأخرى بدقة.

وبخلاف ذلك، تحصل على ميزات موجودة عادةً في Canon L RF المتطور. مثل التحكم في التوهج والظلال والغبار ومقاومة الماء ونطاق فتحة F2.8 إلى F16.

وبالرغم من المظهر الغريب، فإن العدسة صغيرة إلى حد ما وليست أكبر بكثير من عدسة كانون بقياس 35 ميليمتر ببعد بؤري F1.8.

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كانون تعد بالتقاط صور VR و AR بشكل أبسط وعالي الجودة

تعتبر العدسة جزء واحد من المعادلة. وتعمل كانون على تحديث البرامج الثابتة لـ R5 بميزات جديدة لدعم العدسة ونظام EOS VR. ويتضمن ذلك ذروة التركيز البؤري اليدوي والتركيز اليدوي عبر نظام الضبط البؤري التلقائي الثنائي البكسل. جنبًا إلى جنب مع واجهة المستخدم Magic Window.

بالإضافة إلى ذلك أنشأت الشركة تطبيقات EOS VR Utility و EOS VR Plugin. كل منها متاح عن طريق الاشتراك مقابل 5 دولارات شهريًا (مع فترة تجريبية مجانية).

ويعمل تطبيق VR Utility على قلب صور الستيريو من اليسار إلى اليمين. وتحويلها من صورة دائرية إلى صورة مربعة متساوية المستطيل يمكن عرضها عبر نظارة الواقع الافتراضي.

كما أنه يوفر أدوات تحرير سريعة مثل قص المقاطع وتطبيق جدول البحث. مع السماح لك بالتغيير إلى الدقة وأنواع الملفات المحددة مسبقًا (DPX و Pro Res و H264 وما إلى ذلك) قبل التصدير.

وهناك أيضًا المكون الإضافي EOS VR لبرنامج Adobe Premiere. الذي يحول صور عين السمكة المزدوجة إلى مستطيل متساوي. مع السماح بالقدرة على القص والتحرير مع التحكم الكامل في Premiere Pro. ويتيح لك أيضًا تصدير اللقطات إلى المواصفات المطلوبة لأنواع مختلفة.

علاوة على هذه التطبيقات، تتمكن من استخدام تطبيق Camera Connect الحالي وأداة EOS المساعدة للتحكم في الالتقاط. وقالت كانون إنه يتم تحديث كلاهما لتقديم وظيفة التحكم عن بعد في المنظر المباشر لأغراض المراقبة أثناء التنقل.

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