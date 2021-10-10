فايرفوكس يضيف دعم الملء التلقائي لكلمة المرور عبر أندرويد

حصل متصفح فايرفوكس لنظام أندرويد على دعم الملء التلقائي لكلمة المرور، ويعد متصفح مؤسسة موزيلا أحد أفضل متصفحات الويب لنظام أندرويد، إذ إنه يوفر الكثير من الميزات المفيدة التي تجعله بديلاً لمتصفح جوجل كروم.

ويتم طرح الميزة مع النسخة 93 من المتصفح المخصصة لنظام أندرويد، وتمنحك وصولاً سريعًا إلى كلمات المرور المحفوظة في المتصفح.

ومن الطبيعي جدًا نسيان كلمات المرور المعقدة للحسابات المختلفة المتعددة. ويؤدي هذا إلى قيام العديد من مستخدمي الإنترنت بتعيين كلمات مرور بسيطة وسهلة التخمين عبر مواقع الويب، أو استخدام نفس كلمة المرور عبر مواقع ويب متعددة.

وتريد موزيلا منع ذلك من خلال إعطائك مدير كلمات مرور مدمج لتخزين جميع كلمات مرورك وتأمينها باستخدام قياساتك الحيوية.

وبالرغم من أن هذا ليس شيئًا جديدًا. ولكن فايرفوكس يخطو خطوة للأمام من خلال السماح لك بالتعبئة التلقائية لكلمات المرور في التطبيقات الخارجية أيضًا.

وبينما يمكن لعدة متصفحات تخزين كلمات مرورك، فأنت مقيد باستخدام كلمات المرور المحفوظة هذه داخل المتصفح نفسه.

ويزيل فايرفوكس هذا القيد من خلال آخر تحديث له، مما يعني أنه يمكن أن يكون بمثابة مدير كلمات المرور على مستوى النظام.

وعندما يطلب منك إدخال كلمة مرور، تظهر لك قائمة منسدلة حيث يمكنك اختيار فايرفوكس كخيار، وبعد ذلك يتم ملء كلمة المرور المحفوظة لهذه الخدمة تلقائيًا.

وهناك إعداد جديد للملء التلقائي في التطبيقات الأخرى تحتاج إلى تمكينه. وذلك من خلال الإعدادات ومن ثم عمليات تسجيل الدخول وكلمات المرور للوصول إلى هذه الميزة.

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فايرفوكس يحافظ على كلمة مرورك

عندما تنشئ حسابًا عبر أي موقع ويب عبر هاتفك الذكي، يمنحك المتصفح خيار تخزين كلمة المرور لهذا الحساب ضمن جهازك.

ويمكنك بعد ذلك إدخال كلمة المرور المحفوظة عندما تريد تسجيل الدخول في المرة القادمة. كما يمكنك استخدام كلمات المرور المخزنة لتسجيل الدخول إلى التطبيقات المقابلة دون الحاجة إلى تطبيق مخصص لمدير كلمات المرور.

على سبيل المثال، إذا قمت بتخزين كلمة مرور حساب إنستاجرام عبر المتصفح، فإنك تحصل على خيار لملء كلمة المرور المحفوظة تلقائيًا عند محاولة تسجيل الدخول عبر تطبيق إنستاجرام ضمن هاتفك.

وتتم حماية كلمات مرورك بواسطة قياساتك الحيوية. وهذه المبادرة مفيدة من موزيلا حيث لا يزال بإمكان المستخدمين الذين لا يرغبون في الحصول على مدير كلمات مرور مخصص تخزين كلمات المرور بشكل آمن. ويبدأ طرح الميزة للمستخدمين مع النسخة 93 من المتصفح.

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