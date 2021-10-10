شريط عناوين فايرفوكس يحتوي الآن على إعلانات

قدمت مؤسسة موزيلا ميزة اقتراح جديدة لنتائج البحث Firefox Suggest في شريط عناوين متصفح فايرفوكس كجزء من إصدار 93.0.

وتعتبر Firefox Suggest بمثابة ميزة موزيلا لتصفح المعلومات والمواقع ذات الصلة لمساعدتك في تحقيق أهدافك. وتشبه الاقتراحات التي تقدمها معظم المتصفحات.

ولكن كما رصدت التقاير في صفحات دعم الشركة، فإنها تتضمن أيضًا محتوى من المعلنين المدفوعين. ويقول منشور الدعم: عند تمكين الاقتراحات السياقية، تستخدم Firefox Suggest موقع مدينتك وكلمات البحث الرئيسية لتقديم اقتراحات سياقية من فايرفوكس وشركائنا، مع مراعاة خصوصيتك.

وتظهر الاقتراحات ذات الصلة من الشركاء الموثوق بهم في الجزء السفلي من اقتراحات البحث المعتادة المسحوبة من الإشارات المرجعية وسجل المتصفح وعلامات التبويب المفتوحة، وهي نسخة أقل تدخلاً من إعلان على شبكة البحث، ولكنها من الناحية الفنية لا تزال إعلانًا.

ووفقًا لصفحة الدعم، لا تتطلب Firefox Suggest أي بيانات جديدة يتم جمعها أو تخزينها أو مشاركتها لتقديم هذه التوصيات الجديدة، وتعمل الشركة مع الشركاء الذين يستوفون معايير خصوصية موزيلا لمتصفح فايرفوكس.

وكانت الميزة تعمل أيضًا منذ الإصدار 92.0 السابق على الأقل، وذلك بالرغم من ظهورها لأول مرة في ملاحظات إصدار الإصدار الحالي.

وبعد التحديث إلى أحدث إصدار من المتصفح، قد يقدم لك فايرفوكس نافذة منبثقة تسألك عما إذا كنت تريد تمكين الاقتراحات السياقية أو ضبط إعداداتك.

وإذا قمت بتمكين أي من ميزات Firefox Suggest بطريق الخطأ دون أن تدرك ذلك، فلا يزال بإمكانك تعطيلها.

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تعثر حصة استخدام فايرفوكس تسبب مشكلة

يعد فايرفوكس بديلاً شائعًا لمتصفحات مثل جوجل كروم. وذلك لأنه أكثر صرامة فيما يتعلق بخصوصية المستخدمين وأقل استهلاكًا للبيانات بشكل عام.

وإذا كنت تثق في مؤسسة موزيلا وترغب في دعمها، فقد لا تكون ميزة Firefox Suggest مصدر إزعاج كبير. كما أنها ليست المرة الأولى التي تنخرط فيها الشركة في مجال الإعلان. إذ أدرجت في عام 2018 روابط المعلنين المدفوعة واقتراحات Pocket لقراءة المقالات في علامات تبويب جديدة.

وبالرغم من أن شعار موزيلا هو “الإنترنت للناس، وليس للربح”. ولكن حاجة الشركة إلى تمويل جميع مشاريعها يضطرها أحيانًا لتبني خيارات مختلفة من أجل ذلك.

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