جوجل تساعد في بناء أداة تعقب انبعاثات الكربون

يساعد نحو عشرة من مهندسي شركة جوجل شركة Normative السويدية الناشئة في بناء أداة جديدة لتتبع انبعاثات الكربون. وتم تصميم برنامج حساب الانبعاثات لمساعدة الشركات في حساب بصمتها البيئية.

ويقوم بذلك عن طريق تحليل جميع المعاملات في الأنظمة المحاسبية للشركة، بما في ذلك فواتير الطاقة، والسفر التجاري، ومشتريات المواد الخام والعديد من العناصر الصغيرة الأخرى التي غالبًا ما تتجاهلها الشركات.

وقال كريستيان رون، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة Normative: ما يتم قياسه تتم إدارته. السبب في قيامنا بذلك هو أننا نواجه أزمة مناخية وثلثي جميع الانبعاثات تأتي من الشركات.

وأعلنت شركة Normative، التي جمعت 10 ملايين يورو إضافية (11.5 مليون دولار) من المستثمرين، أنها يمكن أن تساعد الشركات في طريقها إلى صافي انبعاثات صفرية. وقال رون: يمكننا أن نعطيهم الصورة الكاملة من خلال تحليل جميع بياناتهم.

وتفرض الشركة الناشئة، التي تأسست قبل سبع سنوات بدعم من المستثمر الملياردير كريس ساكا، من بين آخرين، رسومًا على مئات الشركات بما في ذلك البنك الفرنسي BNP Paribas للوصول إلى برامجها، بأسعار تعتمد على حجم العميل.

ورفض رون الإفصاح عن التكلفة التي تتقاضاها الشركة. ولكن قال: إنها أرخص بكثير من التعاقد مع استشاريي الاستدامة باستخدام جداول بيانات Excel للقيام بهذا العمل.

وقال رون إن مهندسي جوجل يساعدون Normative في بناء نسخة أولية مجانية من المنتج، مضيفًا أنه قد يتم إطلاقه مع الأمم المتحدة في الوقت المناسب لمؤتمر المناخ COP26 في أوائل شهر نوفمبر.

وانضم موظفو عملاقة البحث إلى Normative بدوام كامل مجانًا لمدة ستة أشهر اعتبارًا من الأول من شهر أكتوبر. ويتكون فريق Normative حاليًا من أكثر من 50 شخصًا بقليل. لذلك فإن وجود ما يزيد قليلاً عن 10 أشخاص إضافيين يصنع الفارق.

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جوجل مهتمة بتتبع انبعاثات الكربون

يأتي الدعم الهندسي من عملاقة البحث بعد أن دعمت الشركة بمليون يورو في وقت سابق من هذا العام من خلال ذراعها الخيرية Google.org.

وقالت جين كارتر، رئيسة قسم التكنولوجيا والعمل التطوعي في Google.org: إن قياس انبعاثات الكربون بدقة أمر ضروري إذا أرادت الشركات الصغيرة فهم تأثير أفعالها. وأضافت: يسعدنا تقديم كل من التمويل والمواهب التقنية للمساعدة في بناء حل معياري يجعل القياس أكثر سهولة.

ومن بين نحو 400 مليون شركة في جميع أنحاء العالم، هناك عدد قليل فقط مسؤول حاليًا عن انبعاثات الكربون. والشركات الصغيرة وتلك الموجودة في جنوب الكرة الأرضية أقل احتمالية لتتبع انبعاثاتها من الشركات الكبيرة وتلك الموجودة في شمال العالم.

وتقوم العديد من الشركات بتسجيل الانبعاثات للأشياء التي يسهل تتبعها نسبيًا مثل الكهرباء. ولكن هذا يمثل 10 في المئة فقط أو نحو ذلك بالنسبة لمعظم الشركات. ومعظم الانبعاثات مصدرها سلسلة التوريد.

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