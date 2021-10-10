استخدام أقفال الباب الذكية بدلًا من المعتادة

تعتبر أقفال الباب الذكية أحد أهم جوانب المنزل الذكي، وذلك لأنها تساعدك على حماية منزلك والدخول والخروج منه بسهولة.

وتعتمد تقنية أقفال الباب الذكية على استخدام اتصال واي فاي أو بلوتوث دون الحاجة لوجود مفتاح فيزيائي معك.

لذلك تستطيع الخروج من المنزل دون حمل أي مفاتيح، وبعد ذلك فتح وغلق الباب تلقائيًا عبر الهاتف دون الحاجة للمفاتيح.

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كما تستطيع الأقفال الذكية تسجيل الزيارات، وذلك لتعرف من قام بزيارتك وفي أي وقت ومدة الزيارة، كما تستطيع تسجيل عدد مرات الدخول والخروج للمستخدم الواحد.

وتقدم أقفال الباب الذكية مجموعة كبيرة من المميزات من ضمنها:

التحكم في بابك عن بعد

تستطيع عبر القفل الذكية أن تتحكم في الباب وحالة الفتح أو الإغلاق الخاصة به عن بعد، وذلك دون الحاجة لتواجدك بقربه.

وتستطيع توصيل الأقفال الذكية عبر تطبيقات المنزل الذكي والتحكم فيها عبره، كما تمتلك الأقفال تطبيقات خاصة بها للتحكم فيها.

اختيارات متنوعة لاستخدام أقفال الباب الذكية

توفر لك أقفال الباب الذكية مجموعة من الاختيارات المتنوعة لاستخدامها، حيث تأتي أغلب الأقفال بميزات الاتصال بالبلوتوث والواي فاي معًا.

كما تستطيع استخدام المفاتيح المعتادة التي تزودك بها الأقفال، وتضم بعض الأقفال لوحات مفاتيح لإدخال كلمة المرور السرية.

وتعمل بعض الأقفال عبر بصمة الإصبع، حيث تتعرف على بصمة إصبعك وتقوم بفتح أو إغلاق الباب بشكل تلقائي بناءً عليها.

وضع قيود على الدخول والخروج

تستطيع عبر استخدام أقفال الباب الذكية وانشاء مستخدم خاص بك لكل شخص في منزلك أو مكتبك أن تمنعهم من الخروج في أوقات معينة.

وذلك لأنك تستطيع ربط كل حساب مستخدم في القفل بكلمة مرور خاصة به، وبعد ذلك منع هذه الكلمة من فتح الباب في أوقات معينة.

الإغلاق التلقائي للأبواب

تستطيع أقفال الباب إغلاق الأبواب بشكل تلقائي ودون الحاجة إلى توجيه الأمر لها، حيث تستطيع تحديد منطقة معينة يتم إغلاق الباب إذا تجاوزتها.

ويعني هذا أن الباب يغلق تلقائيًا في حالة خرجت خارج النطاق الآمن للباب ولم تعد قادرًا على رؤيته والوصول إليه.

إرسال تنبيهات إلى هاتفك الذكي

تستطيع الأقفال إرسال تنبيهات إلى هاتفك الذكي عند استخدام القفل وفتح أو غلق الباب، كما ترسل لك تنبيهات في حالة حاول شخص غريب الوصول إلى الباب وفتحه.

ويمكنك ربط القفل بكاميرات المراقبة ومن ثم تسجيل ما يدور أمام الباب في حالة حاول أحد الدخول إليه عنوة.

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