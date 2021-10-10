إعدادات يجب تغييرها في آيفون 13 أولًا

بدأ الكثير من المستخدمون بالحصول على هواتف آيفون 13 الخاصة بهم، وذلك بعد بدء تسليم الطلبات المسبقة للهاتف.

وتأتي هواتف آيفون من الشركة مجهزة بمجموعة من الإعدادات المفعلة مسبقًا من الشركة، ولا تكون هذه الإعدادات دائمًا الاختيار الأفضل.

لذلك يجب عليك في بعض الأحيان تغير بعض الإعدادات المجهزة مسبقًا من الشركة حتى تتمكن من استخدام الهاتف بشكل أفضل.

وتعمل هذه الإعدادات مع أي هاتف يستخدم نظام iOS 15، لذلك يمكنك تغييرها مع أي هاتف يدعم النظام.

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تفعيل خاصية التنبيهات المجمعة في آيفون 13

قدمت آبل هذه الخاصية الجديدة في أنظمة iOS 15 لجميع الهواتف، وتستطيع عبرها تجميع التنبيهات معًا والحصول على ملخص لها في وقت واحد من اليوم مرةً واحدة.

وتساعدك هذه الخاصية على التركيز في عملك أيضًا، وذلك لأنها ترسل لك التنبيهات معًا في وقت واحد ومرةً واحدة بدلًا من إرسالها بشكل مباشر فور وصولها.

وتستطيع استخدام هذه الخاصية عبر التوجه إلى قسم التنبيهات في الإعدادات وبعد ذلك اختيار خاصية ملخص التنبيهات.

تخصيص مركز التحكم الخاص بك

يمكنك التحكم في جميع إعدادات هاتفك واستخداماته عبر استخدام مركز التحكم الخاص بالنظام، وتستطيع الوصول لمركز التحكم بشكل سريع عبر سحب الشاشة للأسفل.

كما تستطيع التحكم في الإعدادات الموجودة في مركز التحكم والتي تظهر لك بشكل سريع عبر مركز التحكم في تطبيق الإعدادات.

ويمكنك إضافة أي زر او اختيار ترغب في الوصول إليه بشكل سريع عبر اختيارات مركز التحكم في قائمة الإعدادات.

أضافت آبل هذه الخاصية لهواتف آيفون 13 ونظام iOS 15، حيث تستطيع عبرها تسجيل استخدام التطبيقات للصلاحيات المختلفة.

كما تساعدك هذه الخاصية على معرفة ما تصل إليه التطبيقات وكم مرة وصلت إليه والاستخدامات التي استخدمت هذه الصلاحية فيها.

وتعتبر خاصية مفيدة لمحبي الخصوصية أو الباحثين الأمنين الذين يرغبون في مراقبة التطبيقات المثبتة في هواتفهم.

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اختيار واجهة سفاري التي تفضلها

أطلقت آبل واجهة جديدة لتطبيق سفاري في هواتف iOS 15، وتستطيع التحكم في استخدام الواجهة الجديدة أو القديمة كما ترغب.

وذلك عبر التوجه إلى تطبيق الاعدادات ومن ثم اختيار سفاري واختيار واجهة التطبيق، ويمكنك استخدام الواجهة الجديدة التي تعتبر محسنة وتسمح لك برؤية جزء أكبر من الشاشة.

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