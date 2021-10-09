Grand Theft Auto قادمة مع تجديد إلى المنصات الحديثة

أعلنت شركة Rockstar Games عن إعادة إصدار ثلاث ألعاب من Grand Theft Auto، وذلك تكريمًا للذكرى السنوية القادمة، إذ يصادف في وقت لاحق من هذا الشهر ذكرى مرور 20 عامًا على الإصدار الأصلي للعبة.

وسمحت اللعبة للاعبين بالتجول في المدينة المترامية الأطراف الثلاثية الأبعاد بإحساس جديد وغير مسبوق من الحرية والانغماس. بالإضافة إلى إيجاد مسار جديد لنوع العالم المفتوح.

وأصبحت اللعبة بمثابة ظاهرة ثقافية، جنبًا إلى جنب مع النسخ اللاحقة اللاحقة في السلسلة.

وتتضمن الحزمة المسماة Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition ألعاب GTA III و GTA: Vice City و GTA: San Andreas.

وتأتي جميع الألعاب الثلاث إلى منصات الجيل الحالي في وقت لاحق من هذا العام لجهاز بلاي ستيشن 5 وبلاي ستيشن 4 و Xbox Series X و Xbox Series S وإكس بوكس ون ونينتندوا سويتش ومشغل Rockstar Games عبر جهاز الحاسب.

وتشمل الحزمة الجديدة ترقيات شاملة بما في ذلك التحسينات الرسومية وتحسينات اللعب الحديثة لجميع الألعاب، مع الحفاظ على المظهر الكلاسيكي والمظهر الأصلي.

وللتحضير للإطلاق، تبدأ Rockstar Games بإزالة الإصدارات الحالية من الألعاب الكلاسيكية من بائعي التجزئة الرقميين الأسبوع المقبل. بالإضافة إلى ذلك تأتي الحزمة الجديدة إلى iOS وأندرويد في النصف الأول من عام 2022.

بالإضافة إلى ذلك كجزء من الاحتفال بالذكرى العشرين لـ GTAIII. يمكنك البحث عن مجموعة من المعدات الخاصة لتجمعها في Grand Theft Auto Online. وذلك خلال الأحداث القادمة هذا الخريف، بما في ذلك الملابس التذكارية.

وتعهدت الشركة بتوفير المزيد من التفاصيل حول كيفية الحصول عليها في الأسابيع المقبلة كجزء من أحداثها المستمرة في GTA Online. ويكون لأحداث GTA Online لهذا الشهر أيضًا بعض المفاجآت الخاصة. بما في ذلك الاحتمال المرتقب لبعض الأنشطة غير العادية التي تحدث في جنوب سان أندرياس وحولها.

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Rockstar Games تعيد إحياء Grand Theft Auto

تقدم GTA Online مجموعة متنوعة للغاية من أساليب اللعب. وتستضيف أكثر من 1000 وظيفة من إنشاء Rockstar Games وعشرات الملايين من الوظائف التي أنشأها اللاعبون منذ إطلاقها.

وتبحث الشركة أيضًا عن طرق لتحسين تجربة GTA Online للاعبين الجدد والعائدين في الإصدار القادم من GTA Online لأجهزة بلاي ستيشن 5 و Xbox Series X و Xbox Series S في شهر مارس المقبل.

وقالت الشركة: نود أن نتقدم بخالص الشكر لجميع عشاق اللعبة الذين دعموها على مدار العقدين الماضيين. ساعد تقديرك لهذه الألعاب في دفع السلسلة للأمام مع كل نسخة.

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