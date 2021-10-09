كيفية جدولة الرسائل في منصة Slack

أصبحت منصة Slack أحد أهم منصات التواصل الاجتماعي بين العاملين عن بعد، وقد زادت أهميتها انتشار العمل عن بعد.

وتستطيع عبر المنصة جدولة الرسائل لترسل لاحقًا الى المستخدمين في أي وقت ترغب فيه، ويناسب هذا العاملين عن بعد في المناطق الزمنية المختلفة.

خطوات جدولة الرسائل في منصة Slack

يمكنك جدولة الرسائل عبر اتباع الخطوات التالية:

توجه إلى تطبيق Slack الذي تستخدمه، ومن اضغط على زر إنشاء الرسائل.

وبعد ذلك قم بكتابة الرسالة التي ترغب فيها، وعندما تنتهي قم بالضغط على زر السهم الموجود أسفل مربع كتابة الرسالة.

وتستطيع بعد ذلك كتابة التاريخ والوقت الذي ترغب في إرسال الرسالة فيه.

وتستطيع التعديل على اختيارات جدولة الرسالة عبر الضغط على الرسالة بزر الفأرة الأيمن والتعديل عليها كما ترغب فيه.

ويمكنك جدولة الرسائل عبر تطبيق الهاتف من خلال اتباع الخطوات نفسها، ولكن تحتاج للضغط على زر الإرسال لفترة طويلة حتى تظهر لك اختيارات جدولة الرسالة.

كما يمكنك عرض جميع الرسائل المجدولة والوصول إليها بسهولة عبر الضغط على اختيار عرض جميع الرسائل المجدولة الموجود أمامك في التطبيق.

وتستطيع التعديل على أي رسالة مجدولة تمتلكها قبل ارسالها، لذلك يجب أن تتأكد من كون الرسالة مناسبة لما ترغب في إرساله قبل إرسالها.

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المنافسة بين منصات العمل عن بعد

بدأت الشركات تهتم بمنصات العمل عن بعد والتواصل بين الموظفين بعد بداية أزمة كورونا، حيث بدأ الجميع بالعمل عن بعد.

وتعتبر منصة Slack منافسًا مباشرًا لمنصة مايكروسوفت تيمز، وهي تمتلك قاعدة جماهيرية أكبر وأوسع قليلًا من مايكروسوفت.

ولذلك بدأت مايكروسوفت بالاهتمام كثيرًا بمنصة تيمز، وقد أعتمدت عليها الشركة لتكون منصة التواصل الرئيسية في ويندوز 11.

وتستطيع دمج أي منصة ترغب فيها مع Slack لتستخدمها مباشرةً من داخلها وتربط بينها وبين فريق العمل الخاص بك.

وتضم Slack مجموعة من الأدوات الخاصة بمنصة العمل عن بعد مثل جوجل درايف أو Zoom أو Trello لجدولة العمل وتوزيع الوظائف على فريق العمل.

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