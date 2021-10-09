طريقة الغاء الاقتراحات في فايرفوكس

بدأ متصفح فايرفوكس منذ إصدار 93 بتقديم مجموعة من الاقتراحات في شريط العنوان، وتعتمد الاقتراحات على عمليات البحث السابقة لك.

كما تضيف الشركة مجموعة من الاقتراحات المدفوعة أو الإعلانات في هذه الاقتراحات، وقد يشعر بعض المستخدمين بالانزعاج من هذه الاقتراحات.

خطوات الغاء الاقتراحات في متصفح فايرفوكس

تظهر هذه المقترحات في شريط العنوان كما ترى في الصورة الموجودة بالأسفل، وتوجد هذه الاقتراحات تحت قسم خاص بها يدعى FireFox Suggest.

وتستطيع الغاء هذه الاقتراحات عبر اتباع الخطوات التالية :

توجه إلى متصفح فايرفوكس ومن ثم اضغط على علامة الإعدادات، وبعد ذلك توجه إلى إعدادات المتصفح.

وعندما تظهر لك صفحة الإعدادات قم بالضغط على تبويب الخصوصية والحماية من الجهة اليسرى للشاشة.

وبعد ذلك توجه إلى قسم شريط العنوان واقتراحات فايرفوكس، وتجد هنا مجموعة من الاختيارات الخاصة للاقتراحات.

وتستطيع اختيار مصادر الاقتراحات التي تظهر لك في شريط العنوان الخاص بك، وتشمل هذه الاختيارات:

تاريخ التصفح والمواقع التي قمت بزيارتها سابقًا.

سجل المواقع المفضلة والمخزنة في المتصفح.

الصفحات و التبويبات المفتوحة مسبقًا.

الاختصارات التي قمت بحفظها في المتصفح.

الاقتراحات عبر محركات البحث

الاقتراحات بحسب السياق، وتجد تحتها اختيارًا للاقتراحات الممولة من قبل الشركات والعملاء.

وتستطيع تفعيل أي اختيار ترغب فيه من ضمن الاختيارات المعروضة، حيث تستطيع تفعيل الاقتراحات من سجل التصفح أو مواقع البحث فقط دون الاقتراحات الممولة أو الخاصة.

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الميزات الجديدة في المتصفح

أطلقت الشركة نسخة 92 من المتصفح في التحديث الأخير، وقد ضم التحديث مجموعة من المميزات الجديدة التي تحسن من استخدام المتصفح.

وأضافت الشركة ميزة لترقية بروتوكول HTTPs، حيث ظهرت مشكلة مؤخرًا بالترقية إلى النسخة الجديدة من البروتوكول.

كما يتسطيع متصفح فايرفوكس الآن عرض درجات الألوان بأكملها في مقاطع الفيديو التي تعمل عبر مشغلات الفيديو الخاصة بالمتصفح.

ويستطيع مستخدموا أنظمة ماك الآن الوصول إلى اختيارات المشاركة مباشرةً عبر المتصفح دون الحاجة لتحميل الصور أو المقاطع.

ويدعم المتصفح عرض الصور ذات تنسيق ICC v4 عبر أنظمة ماك، وقد أضافت الشركة دعم لخاصية قراءة النصوص بصوت عالي.

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