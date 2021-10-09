طريقة الغاء الاشتراك في يوتيوب تي في

تأتي خدمة يوتيوب تي في عبر منصة يوتيوب وتطبيقاتها نفسها، وتقوم الخدمة بعرض مجموعة من المسلسلات الخاصة بها.

وقد كانت تمتاز الخدمة في بداية اطلاقها بجودة المحتوى وانخفاض سعر الاشتراك، وذلك ما دفع الكثيرين للاشتراك بها.

ولكن بعد انتشار خدمات بث المحتوى المتنوعة وزيادة المنافسة في هذا المجال، أصبحت منصة يوتيوب تي في لا تقدم القيمة المناسبة.

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خطوات الغاء الاشتراك في منصة يوتيوب تي في

تعتبر الطريقة الأسهل لإلغاء الاشتراك في الخدمة هي عبر التوجه إلى موقع الخدمة عبر سطح المكتب.

ومن ثم الضغط على صورتك الشخصية حتى تنتقل إلى صفحة الإعدادات، وبعد ذلك اختيار الإعدادات من القائمة.

وبعد ذلك تقوم بالضغط على قائمة الاشتراكات، واضغط على زر إدارة الاشتراك أمام الاشتراك الذي ترغب في الغاءه.

وقد تحاول المنصة الحفاظ عليك كمستخدم لها، وذلك عبر عرض إيقاف الاشتراك مؤقتًا لمدة تحددها أنت.

ويمكنك الضغط على زر الإلغاء الموجود أمام الاختيار الخاص به في القائمة الجديدة التي تظهر أمامك.

وبعد ذلك تطلب منك المنصة اختيار سبب الإلغاء، وتعرض لك المنصة مجموعة كيبرة من أسباب الإلغاء مثل الأسعار وجودة المحتوى والمشاكل التقنية.

وعندما تقوم باختيار سبب الإلغاء الخاص بك، قم بالضغط على إكمال الإلغاء، وتعرض لك المنصة بعد ذلك الاشتراكات التي تقوم بالغائها والمدة التي يعمل فيها الاشتراك قبل توقفه.

وتستطيع الغاء الاشتراك عبر اتباع الخطوات نفسها من الهاتف المحمول، ولكن تعتبر الطريقة عبر الحاسب أسرع وأسهل.

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وتقدم منصة يوتيوب مجموعة متنوعة من الاشتراكات المختلفة التي يمكنك الاشتراك فيها لتحصل على خدمات إضافية.

حيث تقدم لك اشتراك Youtube Music، وهو يعمل كخدمة بث موسيقي بديلة لسبوتيفاي أو أنغامي.

كما يمكنك الاشتراك في خدمات يوتيوب المدفوعة معًا، وذلك حتى تتجاوز الإعلانات أثناء مشاهدة مقاطع يوتيوب وتستمع ببعض المميزات الإضافية.

وتقدم منصة يوتيوب أسعار اشتراكات مناسبة لجميع المستخدمين حول العالم، حيث تقدم لك دولة تسعيرة مختلفة عن الدول الأخرى ومناسبة لعملتها.

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