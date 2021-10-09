شاحن ساعة آبل القديم لا يدعم نظام الشحن السريع

يحتاج مستخدمو الجيل الجديد من ساعة شركة آبل الذكية Apple Watch Series 7 إلى استخدام الشاحن الذي يأتي معها، وهو عبارة عن شاحن سريع مغناطيسي يختلف عن النموذج القديم الذي لا يقدم سرعات شحن مماثلة، من أجل استخدام نظام الشحن السريع.

ويعتبر نظام الشحن السريع الذي تمت إضافته حديثًا واحدًا من أفضل الميزات في Apple Watch Series 7. وتدعي الشركة أنه يشحن الساعة بشكل أسرع بنسبة تصل إلى 33 في المئة. كما أنه قادر على شحنها بنسبة 80 في المئة تقريبًا في نحو 45 دقيقة.

ويبدو شاحن USB-C القديم والنموذج الجديد متطابقين من الخارج. ولكن الكابل الجديد فقط يمكنه شحن السلسلة 7 بأقصى سرعة. وذلك بافتراض أن لديك شاحن USB-C يمكنه إخراج القوة الكهربائية المناسبة، إذ توصي الشركة بشاحن USB-C بقوة 20 واط.

وما عليك سوى تثبيت الموصل بالقرب من الجزء الخلفي من الساعة، حيث يتسبب المغناطيس في ثباته في مكانه تلقائيا.

وبالرغم من أن الشركة قد توقفت عن بيع شاحن USB-C القديم الذي لا يوفر شحنًا سريعًا عبر موقعها. ولكن لا يزال متاحًا من تجار التجزئة الآخرين مثل أمازون. لذلك يجب التأكد من شراء الشاحن المناسب إذا كنت تبحث عن قطع غيار.

وهذا يعني أيضًا أنه إذا كنت تمتلك قاعدة شحن أو منصة شحن لساعة آبل بها شاحن مدمج، فلن تتمكن من الاستفادة من الشحن الأسرع المتاح في Series 7.

ساعة آبل الجديدة خيار مفيد للعملاء الجدد

كما يشير موقع الشركة عبر الويب، فإن الشحن السريع متوافق مع Apple Watch Series 7 فقط. ويكون للنماذج الأخرى أوقات شحن منتظمة.

وهذا لا يعني أن Series 7 لن يتم شحنها إذا كانت متصلة بشاحن Apple Watch قديم، بل يعني أنه لن يكون قادرًا على استخدام الشحن السريع.

وبالمثل، يمكنك استخدام كابل الشحن السريع USB الجديد مع نماذج Apple Watch القديمة. ولكن يتم شحنها بسرعاتها العادية. وعلى سبيل المقارنة، يمكن شحن Series 6 بالكامل في غضون ساعة ونصف.

ويبدأ سعر Apple Watch Series 7 من 399 دولار أمريكي، وتكون متاحة في المتاجر بدءًا من 15 أكتوبر.

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