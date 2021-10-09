جوجل كروم يطرح ميزة متابعة RSS عبر أندرويد

تتيح لك شركة جوجل الآن متابعة المواقع داخل متصفحها جوجل كروم للأجهزة المحمولة من خلال ميزة جديدة تساعدك في تتبع مواقعك المفضلة داخل المتصفح دون القلق من خدمة جهة خارجية مثل Feedly.

وتوفر الميزة تأثير مماثل لمتابعة حساب عبر تويتر أو إنستاجرام، باستثناء حصولك على تحديثات المحتوى من خلال المتصفح في صفحة علامة التبويب الجديدة.

وهذه الإمكانية متاحة على نطاق واسع لأي شخص يملك جهاز أندرويد يتضمن أحدث إصدار من المتصفح Chrome 94 الذي تم طرحه في متجر جوجل بلاي في نهاية شهر سبتمبر.

وقدمت جوجل القدرة في وقت سابق من هذا العام من خلال إصدار Canary التجريبي من المتصفح عبر أندرويد. وقال متحدث باسم الشركة في ذلك الوقت إنها تخطط للعودة إلى عرض المحتوى من خلال خلاصات RSS حتى تتمكن من ملء قسم المتابعة المذكور أعلاه لمستخدميها.

وتظهر القدرة في القائمة الكاملة عبر الإصدار الثابت من المتصفح لنظام أندرويد. ولكن نظرًا لأنه لا يزال يتم طرحها، فقد تحتاج إلى تمكينها يدويًا.

ويجب عليك ضمن المتصفح لنظام أندرويد كتابة chrome://flags في شريط الروابط للكشف عن إعدادات المتصفح المخفية. وبعد ذلك، ابحث عن خلاصة الويب وحدد الخيار التمكين لتشغيلها. وينصحك المتصفح بإعادة التشغيل.

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جوجل كروم يحاول إحياء RSS

عندما تبدأ بإضافة مواقع، فإنك تراها في قسم “المتابعة” في كل مرة تقوم فيها بتشغيل علامة تبويب جديدة. ومع ذلك، فكلما زاد عدد المصادر التي تضيفها، زاد عدد أقسام المحتوى المراد تتبعها، مع فصل كل مجال في منطقته الصغيرة.

وهذه الميزة ليست بديلاً عن خلاصة RSS التقليدية القديمة. ولكن تجعل من السهل متابعة المواقع التي تزورها بانتظام. وذلك دون الحاجة إلى مواجهة خوارزمية Discover غير الملائمة في بعض الأحيان، والتي تجمع روابط إلى المقالات بناءً على نشاطك في جوجل.

وغردت مدير الهندسة في متصفح كروم، ادريان بورتر فيلت، أن مستخدمي iOS يجب أن يتوقعوا وصول الميزة في وقت ما من العام المقبل.

وكتبت فيلت أنه ليس من الواضح عدد الأشخاص الذين لديهم حق الوصول إلى الميزة الجديدة افتراضيًا. ولكن يمكنك تمكينها بنفسك عن طريق إعدادات المتصفح المخفية.

ولن تتمتع الميزة بنفس المستوى من الفائدة مثل برامج قراءة RSS المخصصة. وقد لا تعوضك عن Google Reader. ولكن قد تكون طريقة سهلة للبقاء على اطلاع دائم بالتحديثات من مواقع الويب المفضلة لديك.

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