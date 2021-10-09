تيسلا تنقل مقرها الرئيسي إلى ولاية تكساس

قال الرئيس التنفيذي لشركة تيسلا، إيلون ماسك، إن الشركة تنقل مقرها الرئيسي من بالو ألتو في وادي السيليكون في كاليفورنيا إلى أوستن بولاية تكساس، حيث تبني مجمع ضخم لتصنيع السيارات والبطاريات منذ أكثر من عام بقليل.

وتنضم تيسلا إلى أوراكل وتويوتا ومؤسسة هيوليت باكارد في نقل المقر الرئيسي للولايات المتحدة إلى تكساس من كاليفورنيا، التي تفرض ضرائب وتكاليف معيشية عالية نسبيًا.

وفي حين أن وادي السيليكون هو مكان لتطوير الأفكار والشركات الجديدة، فإن تكساس تشتهر بعمالة أرخص ولوائح تنظيمية أقل صرامة.

وقال ماسك إن تيسلا تواصل تشغيل مصنعها للسيارات الكهربائية في فريمونت بولاية كاليفورنيا، وإنه يخطط لمحاولة زيادة الإنتاج هناك بنسبة 50 في المئة.

وأوضح خلال الاجتماع السنوي للمساهمين في الشركة: نواصل توسيع أنشطتنا في كاليفورنيا. لذلك فهذه ليست مسألة مغادرة تيسلا لكاليفورنيا.

وتعني هذه الخطوة أن موطن الشركة لن يكون هو الولاية التي تحظى فيها سياراتها بشعبية كبيرة. وبدلاً من ذلك، يكون المقر الرئيسي للشركة في ولاية حيث لا يمكنها قانونًا بيع سياراتها مباشرة إلى المستهلكين.

وكان ماسك قد هدد سابقًا بسحب عمليات الشركة بالكامل من كاليفورنيا في عام 2020 بسبب عدم موافقته على أوامر البقاء في المكان التي استخدمتها الولاية للمساعدة في الحفاظ على سلامة الناس في وقت مبكر من جائحة فيروس كورونا.

ورفعت الشركة دعوى قضائية ضد المقاطعة التي يتخذها مصنع الشركة في كاليفورنيا كشكل من أشكال الاحتجاج. وانتقل ماسك نفسه إلى تكساس في العام الماضي، حيث عززت شركة سبيس إكس وجودها بشكل كبير في الطرف الجنوبي من الولاية.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة في وقت من الأوقات إنه يعتقد أن كاليفورنيا أصبحت راضية فيما يتعلق بسكانها وشركاتها.

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تيسلا تظل تعمل في ولاية كاليفورنيا

بدأت الشركة ببناء مصنعها Gigafactory القادم في الولايات المتحدة خارج أوستن في عام 2020. وحققت تقدمًا كبيرًا في إنجازه. وقال ماسك إن تيسلا تتطلع أيضًا إلى القيام بالمزيد من التركيبات الرئيسية لتخزين البطاريات.

وأشار الرئيس التنفيذي للشركة إلى أنه اختار البناء في أوستن لأن الموظفين كانوا أكثر استعدادًا للانتقال إلى تكساس. وهناك حد لمدى كبر حجمها في منطقة خليج سان فرانسيسكو، مضيفًا أنه من الصعب على الناس شراء منازل في كاليفورنيا.

ويقع موقع تيسلا في أوستن أيضًا بالقرب من المطار المحلي، الذي قال ماسك إنه ملائم. وتنتقل الشركة إلى تكساس في وقت وجدت فيه العديد من الشركات نفسها تحت ضغط للمغادرة بسبب القوانين الأخيرة.

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