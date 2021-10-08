يوتيوب تخطط لتحسين تجربتها في البث الصوتي

تتطلع منصة يوتيوب لتوظيف مسؤول تنفيذي للإشراف على أعمال البث الصوتي، وهو منصب جديد لشركة الفيديو العملاقة وإشارة إلى أن الشركة الأم، جوجل، بدأت بالتعامل مع هذه الفئة على محمل الجد.

وتبحث المنصة عن مسؤول تنفيذي يركز على البودكاست لإدارة العدد المتزايد من الملفات الصوتية التي يتم تحميلها كل يوم.

وبالرغم من أن العديد من المستخدمين يستخدمون المنصة للاستماع إلى البودكاست. ولكن هذا المجال ليس أحد العروض الأساسية للمنصة.

وتعد يوتيوب إحدى أفضل الوجهات لمستمعي البودكاست، حيث يقوم العديد من المنتجين بإنشاء مقاطع فيديو أثناء تسجيل الحلقات وتحميلها عبر المنصة.

ويضم “The Joe Rogan Experience”، أحد أكبر برامج البودكاست في العالم، أكثر من 11 مليون مشترك عبر يوتيوب. وقد تشعب بعض مستخدمي المنصة المشهورين، مثل Logan Paul و h3h3، إلى البودكاست.

ومع ذلك، لم تقم المنصة حتى الآن بالكثير لتخصيص تطبيقها أو موقعها على الويب لمستمعي البودكاست. وتتولى فرق في قسم تطبيقات الأجهزة المحمولة في جوجل العمل.

وتبحث المنصة الآن عن مسؤول تنفيذي ليكون مسؤولاً عن تنظيم وإدارة ملايين البودكاست الموجودة عبر الموقع، حسبما أكد متحدث باسمها لشبكة بلومبرج.

ويمثل البودكاست نشاطًا تجاريًا صغير بالنسبة لمقاطع الفيديو عبر الإنترنت. وحققت عملاقة الفيديو ما يقرب من 20 مليار دولار من مبيعات الإعلانات العام الماضي.

وفي حين أن نشاط البث الصوتي بأكمله لم يتجاوز مليار دولار في الولايات المتحدة. ولكن من المتوقع أن تتضاعف مبيعات إعلانات البودكاست هذا العام.

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يوتيوب تريد التركيز على البودكاست

يتنافس العديد من منافسي جوجل على مستمعي البودكاست. وأنفقت شركة سبوتيفاي مليارات الدولارات على شراء شركات البث الصوتي والعروض. بينما بدأت كل من أمازون وآبل في الاستثمار أكثر أيضًا.

وبدأت سبوتيفاي أيضًا المشاركة في بودكاست الفيديو – المعروف باسم vodcasts – وتحد من طول مقاطع الفيديو التي يمكن أن ينشرها “The Joe Rogan Experience” عبر يوتيوب.

وكانت جوجل تستضيف البودكاست داخل Play Music، وهي خدمة تم إغلاقها لإفساح المجال لعرض يحمل علامة يوتيوب التجارية. ومن ثم نقلت جوجل البودكاست إلى تطبيق أندرويد مخصص.

وتأتي هذه الأخبار بعد أسابيع قليلة من إطلاق المنصة للبودكاست الرسمي الأول بعنوان “التحميل: صعود اقتصاد صناع المحتوى”.

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