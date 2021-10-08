فيسبوك تعلن عن دعم مطوري الواقع الافتراضي

تتزايد تطبيقات الواقع الافتراضي كل يوم، لا سيما في خضم التحول إلى العمل من المنزل، وتتطلع شركة فيسبوك الآن نحو المستوى التالي من الاتصال، وذلك من خلال برنامج تمويل جديد بقيمة 10 ملايين دولار مصمم لتشجيع صناع محتوى الواقع الافتراضي على المساعدة في بناء المنصات الاجتماعية والتفاعلية التالية في بيئة الواقع الافتراضي.

وفي حين يبدو أن الواقع المعزز يحظى بمزيد من التركيز على مدى السنوات القليلة المقبلة، فإن الواقع الافتراضي هو المرحلة التالية، مما يسهل التجارب الغامرة والشاملة عبر الإنترنت التي تمكن الأشخاص من الاتصال بجميع الطرق الجديدة، دون مغادرة منازلهم.

ووفقًا لمقطع الفيديو الذي نشرته الشركة، فإن التجربة المسماة حديثًا “Horizon Worlds” توفر بيئة حماية افتراضية لصناع المحتوى للبناء عليها، التي تبدو بسيطة إلى حد ما في الوقت الحالي. ولكن تزداد تعقيدًا كل يوم.

وقالت الشركة: قمنا على مدار العام الماضي بإضافة عدد من الميزات الجديدة في Horizon Worlds التي سهلت إنشاء عوالم معقدة، ووسعت بشكل كبير سقف الخبرات التي يمكن بناؤها.

وأضافت: هل كانت لديك فكرة عن لعبة أو تجربة ولم يكن لديك مجموعة الأدوات المناسبة لتحقيق هذه الرؤية. إذا كنت قد حلمت يومًا ببناء لعبة كرات الطلاء، أو مساحة الاستراحة الاجتماعية، فإن هذا هو الوقت المناسب. انضم إلى Horizon Worlds وابني معنا.

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فيسبوك تريد البقاء في طليعة المرحلة التالية

ويتم تخصيص التمويل الجديد من خلال ثلاث دفعات مصممة لتحفيز العناصر المختلفة لتجربة الواقع الافتراضي:

مسابقات المجتمع: أطلقت الشركة سلسلة من مسابقات صناع المحتوى التي تكافئ صناع المحتوى على بناء أفضل العوالم في Horizon. ويقدم البرنامج جوائز نقدية تصل إلى 10 آلاف دولار للفائزين.

برنامج أكسلريتور: يبدأ قريبًا برنامج Creator Accelerator التابع للشركة، الذي تم تصميمه خصيصًا لمنح الأشخاص من خلفيات متنوعة دورة تدريبية مكثفة متقدمة في إنشاء Horizon Worlds، في قبول الطلبات الخاصة بمبادرة موسعة من المقرر إطلاقها في أوائل عام 2022.

التمويل للمطورين: تتطلع الشركة أيضًا إلى توفير التمويل للمطورين أو الاستوديوهات أو المبدعين المهتمين بإنشاء تجارب لـ Horizon حول موضوع معين.

ويلعب كل عنصر من هذه العناصر دورًا رئيسيًا في بناء بيئة الواقع الافتراضي. مع ضمان بقاء فيسبوك في طليعة المرحلة التالية التي أصبحت ذات أهمية متزايدة لها.

وتظهر البيانات أن فيسبوك تفقد الاتصال بشكل مطرد بمجموعات الجمهور الأصغر سنًا. التي قد ترى أن منصاتها تفقد أهميتها، مما يقلل من وجود الشركة لصالح الاتجاهات الجديدة الصاعدة عبر الإنترنت.

ولكن إذا كان بإمكان فيسبوك امتلاك التحول التكنولوجي التالي، فيما يتعلق بكل من اتصال AR و VR. فقد يقطع ذلك شوطًا طويلاً نحو التخفيف من أي تراجع من هذا القبيل. إذ تصبح المنصة أكثر فائدة في VR و AR، مما قد يضمن أن تظل أداة ربط أساسية في المستقبل.

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