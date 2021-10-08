فيسبوك تحتفل باليوم العالمي للصحة العقلية

يصادف اليوم العالمي للصحة العقلية يوم الأحد 10 أكتوبر، واحتفالاً بالحدث، أطلقت شركة فيسبوك مجموعة من أدوات المساعدة الجديدة، فضلاً عن البرامج المخصصة عبر Watch وعبر Oculus VR التي تهدف إلى تقديم التوجيه وزيادة الوعي بمخاوف الصحة النفسية.

وطورت الشركة بطاقات موارد الصحة العقلية الجديدة، بالاشتراك مع اليونيسف، بالإضافة إلى أدلة لشهر الصحة العقلية BIPOC، من أجل توفير الوصول العادل إلى دعم الصحة العقلية.

وتعمل فيسبوك أيضًا مع اليونيسف لإطلاق بوت الدردشة الآلي الجديد للصحة العقلية العالمية عبر واتساب، الذي يقدم نصائح من أجل توصيل ما يدور في ذهنك وكسر الصمت وبدء محادثة مع شخص تهتم به.

ويمكن أيضًا العثور على موارد الصحة العقلية والرفاهية، مثل التمارين التي تساعد في تقليل التوتر. وذلك من خلال بوت الدردشة الآلي الخاص بالتنبيه الصحي لمنظمة الصحة العالمية عبر واتساب.

وتتوفر أيضًا خطوط المساعدة الإقليمية، بما في ذلك بوت المحادثة الخاص بـ Loneliness Advice الذي طوره تحالف Connection في المملكة المتحدة.

وعبر ماسنجر، تضيف الشركة حزمة ملصقات جديدة “I Care For You” بالشراكة مع منظمة الصحة العالمية. التي تم تصميمها للمساعدة في بدء المحادثات حول الصحة العقلية.

وتلاحظ الشركة أيضًا أن العديد من كتاب النشرة الإخبارية يركزون على القضايا المتعلقة بالصحة العقلية. كما تطلق أيضًا سلسلة Watch جديدة تركز على نفس الشيء.

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فيسبوك تضيف موارد مساعدة وتوعية جديدة

بالإضافة إلى ذلك تتطلع الشركة أيضًا إلى المرحلة التالية من الاتصال الرقمي. وذلك عبر تجربة الواقع الافتراضي الجديدة عبر Oculus التي تتناول تجارب الصحة العقلية.

وقالت الشركة: Goliath: Playing with Reality هي تجربة واقع افتراضي مجانية عبر Oculus Quest تقدم نظرة عن قرب على مرض انفصام الشخصية. تستكشف التجربة القصة الحقيقية لجون، وهو رجل مصاب بالفصام المصحوب بجنون العظمة. وذلك من خلال واقع افتراضي غامر ورواية فنية للممثلة الحائزة على جائزة الأوسكار تيلدا سوينتون. كما تم تصميم هذه التجربة لتعزيز التعاطف وتشجيع المحادثات حول الصحة العقلية.

ونظرًا لضغوط العامين الماضيين، يبدو أن معظم الأشخاص قد واجهوا تحديات تتعلق بالصحة العقلية بشكل أو بآخر. ولأن المنصات الاجتماعية تلعب الآن دورًا رئيسيًا في الاتصال، فمن المهم لكل شبكة أن توفر موارد مثل هذه. وذلك للمساعدة في توجيه الأشخاص المحتاجين وربطهم بأدوات ونقاط مرجعية مفيدة وذات صلة.

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