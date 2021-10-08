سناب شات تعاين خيارات استهداف الإعلانات القادمة

حددت منصة سناب شات مجموعة من خيارات استهداف الإعلانات القادمة التي توفر مزيدًا من التركيز لحملاتك الإعلانية، وتأتي أيضًا في وقت حرج في الصناعة، عندما يتم تقليص رؤى البيانات بسبب الأمان المحسن وخيارات تحكم المستهلك.

وفي تدوينة أوسع حول كيفية الاستفادة المثلى من رؤى الجمهور، شاركت المنصة أن هذه الخيارات الثلاثة الجديدة لاستهداف الإعلانات تكون متاحة للحملات داخل التطبيق اعتبارًا من العام المقبل:

استهلاك المحتوى: يعرض الناشرون ومصادر المحتوى التي يقضيها جمهورك معظم الوقت.

استخدام الكاميرا: يكشف المزيد عن كيفية تفاعل جمهورك مع فلاتر وعدسات الواقع المعزز.

مقارنة الجماهير المخصصة: تعمق في السمات الفريدة لجمهورك من خلال إجراء مقارنات مع مجموعات مستخدمين مخصصة أخرى.

والجدير بالذكر أن هذه نقاط بيانات داخلية. لذلك فإنها لا تتأثر بتحديث ATT من آبل، ولن تتأثر بالتغييرات القادمة من جوجل. وتستند الرؤى إلى عادات الاستخدام داخل المنصة. وتوفر المزيد من الطرق للتواصل مع الجمهور المناسب حول سلوكيات التفاعل والاهتمامات والمزيد.

ويمكن أن تكون هذه الخيارات فعالة للغاية. إذ أصبحت البرمجة الأصلية للمنصة عنصرًا شائعًا بشكل متزايد، حيث يشاهد أفضل عروض Discover الآن ملايين المشاهدين كل شهر.

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سناب شات تريد المساعدة في تحسين تركيز الحملة

كما يمكن أن يجعل ذلك استهداف المستخدمين استنادًا إلى استهلاك المحتوى وسيلة قوية للوصول إلى الجمهور المناسب. في حين أن الرؤى الجديدة حول استخدام الواقع المعزز يمكن أن تساعد أيضًا في اتخاذ قرارات أفضل حول مدى الوصول والاستثمار المحتمل في حملات AR.

وتتطلع المنصة إلى تسهيل ذلك من خلال Creator Marketplace المحدث، الذي يسهل الاتصال بمنشئي العدسات الذين يمكنهم المساعدة في صياغة حملات AR ذات العلامات التجارية في التطبيق.

ويمكن أن تكشف القدرة على مقارنة بيانات جمهورك أيضًا عن فرص جديدة. ويكون من المثير للاهتمام معرفة كيف تعمل هذه الأدوات الجديدة بالضبط في أدوات إعلانات سناب شات.

وقد تكون هذه إضافات قيّمة للغاية نظرًا للخسارة الأوسع للبيانات في التطبيقات الأخرى. ويمكنك التحقق من رؤى الجمهور في المنصة عبر Snap Ads Manager – إذا كان لديك حساب مدير إعلانات وحساب تجاري عبر سناب شات. ويمكنك الوصول إلى رؤى الجمهور عن طريق تسجيل الدخول إلى مدير الإعلانات والنقر على القائمة واختيار “رؤى الجمهور” ضمن “تحليل”.

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