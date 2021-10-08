تيك توك تساعد العلامات التجارية بشأن الموسيقى

تتطلع منصة تيك توك إلى مساعدة العلامات التجارية على اكتساب الخبرة الصوتية من خلال توسيع برنامج شركاء التسويق، وذلك من أجل تسهيل الموسيقى والمؤثرات المخصصة لمرافقة العروض الترويجية.

وتعتبر المنصة بيئة صوتية خصبة، مما يمثل تحولًا للعديد من المسوقين الذين اعتادوا على إيقاف الصوت من أجل زيادة رسائلهم إلى نطاق أوسع من الناس.

ووفقًا للمنصة، يعتبر 88 في المئة من مستخدميها أن الصوت ضروري للتجربة داخل التطبيق. في حين أن 73 في المئة من المرجح أن يتوقفوا وينظروا إلى الإعلانات بالصوت. مما يجعلها أحد الاعتبارات الرئيسية لحملات محتوى العلامة التجارية.

وقالت المنصة: نقدم 6 شركاء صوت معتمدين يمكنهم مساعدة العلامات التجارية في بناء استراتيجيات الصوت. بالإضافة إلى مكتبة الموسيقى التجارية الخاصة بنا. التي تضم أكثر من 150000 مقطع صوتي خالي من حقوق الملكية مصدره فنانين ناشئين ودور موسيقى من الدرجة الأولى.

وأضافت: نحن متحمسون لربط العلامات التجارية بشركاء موثوقين يمكنهم مساعدتهم في الاستفادة من الإمكانات الفريدة من بيئة الصوت في تيك توك على نطاق واسع.

ويقدم شركاء الصوت الجدد في تيك توك حلولًا ضمن تخصصين فرعيين – “الصوت المخصص” و “صوت الاشتراك”.

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تيك توك توسع برنامج شركاء التسويق

يتمكن شركاء “الصوت المخصص”، بما في ذلك KARM و MassiveMusic و The Elements، من إنشاء مسارات مخصصة تهدف إلى إثارة المشاركة المجتمعية، مع الخبرة في بناء الصوت لتحديات الوسوم الخاصة بالمنصة وحملات الفيديو.

وفي الوقت نفسه، يقدم شركاء “صوت الاشتراك” عروض موسيقى مرنة عبر خطط ترخيص شهرية أو سنوية أو قائمة على المشاريع. ويشمل الشركاء في هذه الفئة Epidemic Sound و SongTradr و UnitedMasters.

وتقول المنصة إن العديد من العلامات التجارية حققت نتائج قوية من الحملات المتوافقة مع الصوت. بما في ذلك متجر الأزياء عبر الإنترنت ASOS. الذي وجد من خلال دراسة تأثير العلامة التجارية أن الحملة حققت زيادة بنسبة 25 في المئة في زيادة الوعي بالعلامة التجارية.

وعلى الصعيد العالمي. سجلت مسابقة Hashtag Challenge Plus ذات العلامات التجارية أكثر من 1.2 مليار مشاهدة فيديو في 6 أيام فقط. مع 488000 مقطع فيديو تم إنشاؤها و 167000 مستخدم.

علاوة على ذلك تتوافق الطبيعة الإبداعية والتعاونية للمنصة مع هذا النوع من النهج، ودعوة مجتمع المنصة للمشاركة في الترويج. وذلك بدلاً من الحملات الأكثر تشتيتًا.

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