التحكم في صوت ساعة آبل

تنتج ساعة آبل مجموعة من الأصوات المتنوعة، إما للتنبيهات أو استجابةً لأوامر سيري المختلفة.

وقد يجد المستخدمون بعض هذه الأصوات مرتفعة قليلًا، وذلك خاصةً إن لم يكونوا يمتلكوا ساعة ذكية قبل ذلك.

وتستطيع التحكم في درجات صوت الساعة، ويمكنك خفض الصوت أو رفعه بحسب ما ترى مناسبًا، ولكن ليس بشكل مباشر.

وذلك لأن إعدادات الصوت يتم حفظها في الساعة وتظل مطبقة حتى تعيد هذه الطريقة مجددًا لتعيد تغييرها.

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التحكم في درجات صوت ساعة آبل

تقوم آبل بتقسيم الأصوات الناتجة عن ساعة آبل الخاص بك إلى قسمين، ويحتوي القسم الأول على جميع الأصوات.

بينما يحتوي القسم الثاني على الأصوات التي تنتج عن سيري فقط، لذلك يجب عليك تغيير درجة الصوت في القسمين.

التحكم في جميع أصوات الساعة ماعدا سيري

يجب عليك أن تتوجه إلى تطبيق الإعدادات في الساعة الخاصة بك، ومن ثم التوجه إلى الأصوات وردة الفعل.

وبعد ذلك تختار مؤشر درجة علو صوت التنبيهات، وتستطيع التحكم فيه عبر الزر الفيزيائي في الساعة.

التحكم في درجة صوت سيري عبر ساعة آبل

يمكنك التحكم في درجة صوت سيري عبر التوجه إلى تطبيق الإعدادات، ومن ثم التوجه لاختيار سيري وبعد ذلك اختيار درجة علو الصوت ومكبر الصوت داخل اعدادات سيري.

وبعد ذلك تضغط على زر التحكم في درجة الصوت وتحريك الزر الفيزيائي في الساعة لرفع أو خفض الصوت.

وتستطيع خفض درجة صوت الساعة بشكل مباشر وسريع عبر التوجه لواجهة التحكم في أوامر الساعة واختيار زر الجرس الذي يجعل الساعة تعمل في الوضع الصامت.

أنواع الأصوات التي تصدر عن الساعة

تستطيع الساعة إنتاج مجموعة من الأصوات المتنوعة والتي تتنوع من أصوات التنبيهات والأجراس إلى أصوات المكالمات وسيري.

وتقوم الساعة بإرسال مجموعة من التنبيهات الصوتية عندما يصلك تنبيه جديد في هاتفك، أو ترسل لك تنبيهًا جديدًا لمنبه أو مؤقت قمت بضبطه مسبقًا.

كما تستجيب سيري عبر صوتها للأوامر الصوتية الخاصة بك، وتعتبر أوامر سيري الصوتية طريقة مريحة للتحكم في ساعة آبل.

لذلك قد ترغب في خفض أصوات الساعة قليلًا عند الذهاب إلى الأماكن الهادئة أو الرسمية المتنوعة.

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