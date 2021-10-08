كيفية إعداد مؤقت النوم في سبوتيفاي

تقوم ميزة مؤقت النوم في تطبيق سبوتيفاي بإيقاف تشغيل الموسيقى بعد مرور فترة زمنية محددة سابقًا. وهو ما يمكن أن يكون مفيدًا عند الرغبة في الاستماع إلى بعض الموسيقى الهادئة عند الذهاب للنوم بدون القلق من تشغيل التطبيق بدون توقف.

إعداد مؤقت النوم في تطبيق سبوتيفاي

تتوفر ميزة مؤقت النوم فقط إصدار تطبيق سبوتيفاي للهواتف الذكية. ولإعدادها اتبع الخطوات التالية:

افتح التطبيق في هاتفك ثم اضغط على أي أغنية لتشغيلها.

أسفل الشاشة اضغط على شريط التشغيل الآن التي تحتوي على اسم الأغنية قيد التشغيل.

في الشاشة التالية اضغط على النقاط الثلاثة في أعلى الجهة اليمنى.

حدد خيار مؤقت النوم في القائمة التي تظهر لك.

في الشاشة التالية قم بتحديد الفترة الزمنية التي يجب أن يوقف فيها تطبيق سبوتيفاي تشغيل الموسيقى. والتي تشمل 5 و 10 و 15 و 30 و 45 دقيقة أو ساعة واحدة.

وإذا كنت ترغب في إيقاف تشغيل الموسيقى بعد انتهاء المسار الموسيقي الحالي حدد خيار نهاية المسار بالأسفل.

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جدير بالذكر أنه يمكنك استخدام تطبيق سبوتيفاي ليس فقط للاستماع إلى موسيقاك المفضلة، بل أيضا لبث مجموعة من قوائم التشغيل الموسيقية المتنوعة التي تساعد على النوم.

حيث يتيح التطبيق فئات مختلفة من الموسيقى للاختيار من بينها مثل: ألحان البيانو الكلاسيكية وأصوات الطبيعة الهادئة.

وكل ما عليك فعله هو كتابة كلمة نوم في شريط البحث في أعلى شاشة التطبيق. وستجد الكثير من قوائم التشغيل للاختيار من بينها.

كما طرحت المنصة في الفترة الأخيرة ميزة جديدة تسمى Enhance. والتي تعمل تلقائيًا على تحسين قوائم التشغيل عبر الأغاني الموصى بها التي تتناسب مع نمط وموضوع موسيقاك الحاليين.

وتعمل الميزة من خلال زر Enhance جديد يظهر الآن أعلى قوائم التشغيل. ويمكنك النقر عليه لتشغيله، مما يجعل خوارزمية المنصة تضيف تلقائيًا الأغاني الموصى بها التي تعتقد أنها تتناسب مع قائمة التشغيل الخاصة بك.

ويتم تمييز الأغاني الموصى بها من خلال Enhance برمز أخضر لامع للإشارة إلى أنها لم تكن جزءًا من قائمتك الأصلية. ويمكن إضافتها بشكل دائم من خلال النقر على زر علامة + الذي يظهر بجوار الأغنية.