أشياء يجب عليك فعلها في حواسيب ماك بوك M1

تعتبر أجهزة ماك بوك M1 المحمولة أحد أفضل الأجهزة المحمولة التي يمكنك اقتنائها، وذلك لأنها تقدم أداءً متميزًا بسعر منافس.

كما تستطيع تثبيت تطبيقات iOS من متجر آب ستور عبر أجهزة ماك بوك M1، لذلك لن تواجه مشكلة مع التطبيقات المختلفة.

وتمتاز أجهزة ماك بوك M1 بقدرتها العالية على توفير الطاقة، حيث يعمل المعالج بأقل طاقة ممكنة، وذلك ما يجعل الجهاز يعمل لأسبوع على الأقل بشكل متصل.

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تثبيت تطبيقات آيفون وآيباد في ماك بوك M1

تستطيع عبر أجهزة ماك بوك M1 أن تقوم بتثبيت تطبيقات آيفون وآيباد، طالما كانت التطبيقات متوفرة في المتجر.

وتستطيع الوصول إلى متجر التطبيقات بسهولة عبر متجر تطبيقات ماك المعتاد، لذا لن تحتاج لتثبيت تطبيقات خارجية.

وتستطيع تثبيت أي تطبيق ترغب فيه في حاسوبك، طالما كان المطور يدعم تثبيتها في حواسيب M1.

وذلك لأن عملية تطويع التطبيقات لتعمل على أجهزة ماك بوك أمر مختلف قليلًا عن تطويعها لآيفون وآيباد.

ويمكنك البحث عن التطبيق التي ترغب فيه عبر متجر آب ستور، ويخبرك المتجر إن كان تثبيت التطبيق مدعومًا أم لا.

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استخدام بدائل شاشة اللمس

تم تصميم تطبيقات آيفون لتعمل مع الأجهزة ذات شاشات اللمس، ولا توجد أجهزة ماك بوك حاليًا تعمل بشاشات لمس.

لذلك تحتاج لاستبدال أوامر شاشة اللمس عبر نظام ماك ولوحة المفاتيح ولوحة اللمس.

وتستطيع القيام بذلك لكل تطبيق على حدة، حيث تحتاج لتوجه لإعدادات التطبيق.

ومن ثم تظهر لك شاشة تخبرك بطريقة استخدام بدائل اللمس المعتمدة من المطور وآبل أيضًا.

وقد لا تحتاج إلى تفعيل هذه الخاصية إن كنت تستخدم أكثر من تطبيق آيفون عبر حاسوب M1 الخاص بك.

توفير الطاقة في وضع النوم

يمكنك أن تعتبر معالجات آبل M1 كمالعجات Always On CPU، وهذا يعني أن المعالج يعمل بشكل مستمر دون الحاجة لإغلاقه حتى في وضع النوم.

وذلك يعني أنه عندما يدخل حاسوبك في وضع النوم، فإن المعالج يظل يعمل بشكل تلقائي، لذا تعمل أي وظيفة في الخلفية في وضع النوم دون أي إنقطاع.

وتأتي حواسيب إنتل من آبل بخاصية تشبه هذه الخاصية ولكن تدعى Power Nap، ولكنك تحتاج لتفعيلها يدويًا.

بينما تعمل حواسيب ماك بوك M1 بهذه الخاصية تلقائيًا دون الحاجة لتفعيل أي خاصية تقوم بتثبيتها.