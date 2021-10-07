نسخ النصوص من الصور في هاتف أندرويد

تتيح لك الهواتف الذكية التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد القدرة على نسخ نص من صورة عبر تطبيق عدسة جوجل ولصقها في أي مكان.

وقد قامت الشركة بدمج التطبيق في تطبيقاتها الأخرى، مثل تطبيق صور جوجل ومحرك البحث لتسهيل نسخ الكتابة الموجودة في الصور بسهولة.

نسخ النصوص والأرقام من الصور في أندرويد

لديك خياران لنسخ النص من الصور إما من صورة مخزنة سابقًا في هاتفك، أو التقاط صورة بكاميرا الهاتف للنص الذي ترغب في نسخه. وللقيام بذلك اتبع الخطوات التالية:

افتح تطبيق جوجل ثم اضغط على أيقونة الكاميرا في الجهة اليمنى من شريط البحث.

في الشاشة التالية قم بالتقاط صورة جديدة من خلال الضغط على خيار البحث باستخدام الكاميرا.

يتم فتح الكاميرا بقائمة أفقية لأوضاع الكاميرا.

حدد خيار وضع نص في أسفل الشاشة. ثم وجه كاميرا الهاتف إلى النص الذي تراه فعليًا.

اضغط على زر التصوير في الشاشة ثم اضغط على خيار تحديد الكل في الشاشة التالية.

استخدم أداة التحديد لتحديد النص الذي تريده.

بمجرد الانتهاء اضغط على خيار نسخ النص.

يمكنك الآن لصق النص الذي اخترته في أي مكان.

وإذا لديك صورة في هاتف أندرويد الخاص بك يحتوي على نص تريد نسخه فاتبع الخطوات التالية:

افتح تطبيق جوجل ثم اضغط على أيقونة الكاميرا في الجهة اليمنى من شريط البحث.

حدد الصورة التي تريد نسخ النص منها بالأسفل.

بمجرد تحديد الصورة تقوم عدسة جوجل بمعالجة النص الموجود في الصورة.

بعد الانتهاء من المعالجة سترى ثلاثة خيارات أسفل الصورة. وهي نسخ نص وتحديد نص وترجمة. تحديد خيار نسخ النص يتيح لك نسخ كل النص الذي يمكن لعدسة جوجل تحديده إلى الحافظة. ويتم أيضًا عرض النص المنسوخ في النافذة المنبثقة السفلية.

بينما خيار تحديد نص يتيح لك تحديد النص الذي تريده يدويًا. وخيار الترجمة يتيح لك ترجمة أي نصوص في الصورة.

جدير بالذكر أن خدمة عدسة جوجل تتوفر الآن في إصدار الويب من تطبيق صور جوجل، وتتيح لك في الوقت الحالي نسخ النصوص من صورة فقط من خلال تقنية التعرف الضوئي على الأحرف.

وعندما تنتقل إلى خدمة صور جوجل عبر سطح المكتب وتفتح صورة تحتوي على نص، يظهر اقتراح “نسخ نص من الصورة” مع شعار عدسة جوجل في الزاوية اليسرى العليا.

اقرأ ايضًا: كل ما تريد معرفته عن الميزات الجديدة في تطبيق Google Lens