منفذ Lightning هو وسيلة آبل للسيطرة على منتجاتها

تعتمد شركة آبل على منفذ لايتنينج في هواتف آيفون حتى وقتنا الحالي. وذلك في حين اعتماد معظم هواتف أندرويد على منفذ الشحن USB-C من ناحية، واعتماد معظم مصنعي الأجهزة عليه من ناحية أخرى.

وذلك حيث أصبحت معظم المنتجات التقنية تأتي مع منافذ شحن USB-C وذلك نظرًا للسرعة الفائقة التي يوفرها هذا المنفذ.

وإلى جانب ذلك، تعتمد آبل نفسها على منفذ USB-C في حواسيب آيباد اللوحية وفي حواسيب ماك بوك المحمولة وعدد من المنتجات الأخرى.

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ويقدم منفذ USB-C سرعات ضخمة سواء في الشحن أو نقل البيانات، وقد تم الإعلان عن إصدار USB-C 2.1 منذ عدة أيام، والذي يتيح شحنًا سريعًا بقدرة تصل إلى ٢٤٠ واطًا.

ومن ناحية أخرى فإن الاتحاد الأوروبي يناقش حاليًا مشروع قانون يجبر الشركات على الاعتماد على منفذ USB-C بشكل موحد. لكن بالرغم من كل هذا فإن الشركة لازالت متمسكة بنفذ Lightning والذي يتيح شحنًا سريعًا يصل إلى – – – واط فقط.

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آبل تسيطر على أجهزتها عبر منفذ Lightning

لا يوجد ما يمنع الشركة من الاعتماد على منفذ USB-C حاليًا. وذلك ظهر بوضوح عندما بدأت الشركة في الاعتماد على USB-C في عدد من أجهزتها.

إلا أن الشركة تود الاحتفاظ بمنفذها فقط لفرض السيطرة على منتجاتها التي لازالت تعمل بالاعتماد عليه. وتحديدًا هواتف آيفون.

ولعل السبب الرئيسي وراء ذلك يكمن في رغبتها في السيطرة على الإضافات والإكسسوارات التي تستفيد من منفذها الحصري. ولا ننسى أن آبل بالفعل تبيع تراخيص لهذا المنفذ للشركات المصنعة.

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وإضافة إلى ذلك، وردًا على رغبات الاتحاد الأوروبي، أكدت الشركة الأمريكية أن انتقال آيفون للاعتماد على منافذ USB-C بهذه السرعة سيولد كمية ضخمة من المخلفات الإلكترونية، نظرًا لأن شريحة كبيرة من المستخدمين لازالوا يستخدمون وصلات Lightning الخاصة بهم لسنوات.

وقد ظهرت تقارير تلمح لأن آبل قد تتخلى عن منفذ الشحن برمته في حالة تمسك الاتحاد الأوروبي برغباته. وبدلًا من ذلك ستعتمد على الشحن اللاسلكي عبر منتجات MagSafe.

وبالفعل، أطلقت آبل عددًا من المنتجات الناجحة ضمن MagSafe وصحيح أن هذه المنتجات تعتمد في الأصل على منفذ Lightning إلا أن لا علاقة بين قانون الاتحاد الأوروبي الجديد والإضافات أو الإكسسوارات.

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وتشير جميع المؤشرات إلى عدم نية آبل في استخدام منافذ USB-C في هواتف آيفون مطلقًا، وبشكل أو بآخر إن كانت الشركة تريد استخدام هذا المنفذ لكانت قد فعلت ذلك منذ سنوات.