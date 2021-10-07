مراجعة شاملة لنظام التشغيل ويندوز 11

يأتي ويندوز 11 والذي اصبح متاحا للتنزيل رسميًا بالعديد من التغييرات الهامة. ويقدم نظام التشغيل الجديد أكبر تحديث مرئي وصل حديثًا لأجهزة ويندوز. حيث يأتي النظام بمظهر جديد كليًا وبعض الطرق المحدثة لتعدد المهام والدردشة مع الأصدقاء.

التصميم وما هو جديد

بمجرد الترقية إلى الإصدار الجديد تلاحظ فورًا التصميم الجديد الذي يأتي به. وقد جاءت بعض الأفكار التصميمية والمرئية من نظام التشغيل macOS وChrome OS مع وجود الزوايا الدائرية في كل مكان.

وأولى التغييرات هي تبسيط قائمة ابدأ بشكل كبير وإزالة لوحة Live Tiles الخاصة بالمعلومات، والتي ظهرت بدايةً مع إصدار ويندوز 8 حيث يقدم لك الزر المحسن رؤية أقل تشوشًا وأسهل للعثور على تطبيقاتك ومستنداتك الحديثة.

وبشكل عام تم تصميم واجهة المستخدم في ويندوز 11 بألوان أكثر عمقًا في جميع الأنحاء. ذلك مايجعل ويندوز 11 يظهر أكثر حداثة وعصرية من الأنظمة السابقة.

وبالرغم من قدرتك على إعادة أيقونات شريط المهام المركزي إلى الزاوية اليسرى التقليدية بدلًا من منتصف الشاشة، إلا أنك لا تستطيع إلغاء تثبيت شريط المهام تمامًا وتحريكه بحرية أو تثبيته على الجوانب كما كنت تفعل في الإصدارات السابقة.

ولتخصيص شريط المهام يجب عليك التوجه إلى واجهة الإعدادات الجديدة والتي تبدو أكثر حداثة واقل تعقيدًا من الإصدارات السابقة، وأصبح التنقل بين الإعدادات أسهل كثيرًا الآن مع وجود تلميحات من الألوان والرموز التي تساعدك على تحديد الأقسام بسهولة.

صعوبة تغيير التطبيقات الافتراضية في ويندوز 11

يأتي نظام التشغيل بمتصفح مايكروسوفت إيدج وهو متصفح الويب الافتراضي ومع ذلك لا يمكنك تغييره إلى أي متصفح آخر بسهولة، حيث قامت الشركة على زيادة خطوات التبديل بشكل كبير ولا توجد طريقة مباشرة لتبديلها سوى عند الإعداد الأولى لنظام التشغيل.

وعملت الشركة أيضًا على دمج تطبيق مكالمات الفيديو مايكروسوفت تيمز في نظام ويندوز 11. ويعتبر هذا التطبيق هو التطبيق الافتراضي لإجراء المكالمات الصوتية والمرئية والاجتماعات ومشاركة الشاشة.

كما قامت الشركة أيضًا بتبسيط علبة النظام ولوحة إعدادات الصوت وعناصر التحكم في الشبكة. ومركز الإشعارات في نظام ويندوز 11 ومع ذلك لازال تصميم مؤشر مستوى الصوت كما هو لم يتغير.

تحسين ميزة تعدد المهام بشكل أفضل

إحدى أكثر التحسينات المثيرة للانتباه في نظام ويندوز 11 هي ميزة تعدد المهام، حيث قامت الشركة بجمع كل جوانب تعدد المهام. وتقديمها في ميزة واحدة تسمى Snap Assist وهو زر يظهر عندما تضغط على زر تكبير الشاشة في معظم التطبيقات.

ويعتبر هذا التحسين طريقة رائعة لوضع التطبيقات بالطريقة التي تريدها أن تظهر بها على شاشات متعددة أو أجهزة سطح مكتب افتراضية.

ويتذكر نظام التشغيل ويندوز 11 تخطيطات Snap السابقة ويقدمها في مجموعات على شريط المهام. وهذا من شأنه أن يساعد في إعادة تجميع جميع تطبيقاتك مرة أخرى إذا أغلقت بعضها أو أعيد تشغيلها.

كما أضافت مايكروسوفت أيضًا طريقة ذكية لإرساء أجهزة الحاسب المحمولة وإلغاء إرسائها. من خلال نظام ويندوز 11 مكان وضع تطبيقاتك حتى لا تتحرك حول شاشتك.

ومن المفترض أن تساعدك طريقة عمل الميزة الجديدة عند استئناف العمل من وضع السكون لأن بعض الشاشات تستغرق وقتًا للاستيقاظ ثم إعادة ترتيب تطبيقاتك.

تحسين متجر التطبيقات في ويندوز 11

يعد متجر تطبيقات مايكروسوفت المحسن من أكبر التغييرات التي انتظرها الكثير من المستخدمين والمطورين على حد سواء. ويبدو المتجر الجديد أكثر وأفضل من الاصدارات السابقة، حيث سمحت مايكروسوفت أخيرًا للمطورين بإرسال أي تطبيق إلى المتجر.

وهذا من شأنه أن يمكن متصفحات الطرف الثالث وتطبيقات سطح المكتب التقليدية من الظهور في نتائج البحث.

ومن المتوقع الآن أن تتيح مايكروسوفت متجرها المعاد تصميمه لمتاجر تطبيقات منافسة مثل Amazon App store وEpic Games Store وSteam.

ويأتي متجر مايكروسوفت بتصميم أكثر بساطة وسهولة في الاستخدام، حيث تجد الآن قسم خاص يحتوي على تحديثات التطبيق وعمليات الشراء. وأقسام فردية للتطبيقات والألعاب والترفيه.

وأجرت شركة مايكروسوفت الكثير من التحسينات على التطبيقات المضمنة في النظام، وبالتحديد تطبيقات الرسام والساعة والصور.

ويتم تحديث تطبيق الرسام بشريط أوامر جديد يستعير معظم الخيارات والأدوات نفسها الموجودة في واجهة الشريط لتطبيق الرسام في الإصدار السابق.

بينما يتضمن تطبيق الصور أيضًا إعادة تصميم مع ميزة عرض متعددة أنيقة تتيح لك مقارنة مجموعة من الصور في نافذة واحدة.

ويتضمن تطبيق الساعة ميزة جلسات التركيز التي تستخدم تقنية بومودورو وهي طريقة لإدارة الوقت.

وذلك عبر تقسيم العمل إلى أجزاء أصغر مع فترات راحة قصيرة.

دعم الألعاب في نظام التشغيل الجديد

من المتوقع أن يكون هذا الإصدار أفضل نظام تشغيل يدعم الألعاب حتى الآن، وذلك بفضل ميزة Auto HDR والتي تعمل تلقائيًا على تحسين الألعاب المتوافقة، وأضافت الشركة أيضًا دعم واجهة البرمجيات DirectStorage الموجودة في منصات إكس بوكس.

وعملت مايكروسوفت ايضًا على دمج تطبيق Xbox الجديد الخاص بها في نظام ويندوز 11، ويوفر هذا طريقة أفضل لتنزيل الألعاب وتثبيتها من خدمة Xbox Game Pass، كما أنه يتضمن القدرة على بث ألعاب إكس بوكس من xCloud.

دعم الأجهزة التي تعمل باللمس

إذا كنت تستخدم حاسب محمول بشاشة تعمل باللمس أو حاسب لوحي فقد تم تحسين لوحة المفاتيح التي تعمل باللمس بشكل كبير مع 13 سمة جديدة، وإمكانية تخصيص لوحة المفاتيح بصور الخلفية ويأتي النظام مزودًا بإيماءات لمس جديدة يمكنك استخدامها للتنقل.

أبرز الميزات المفقودة في نظام ويندوز 11

يعتبر شريط المهام المعاد تصميمه من أكثر العناصر غير الواضحة في نظام ويندوز 11 بسبب وجود عناصر أساسية مفقودة مثل القدرة على تعيين حجم شريط المهام أو موضعه والسحب والإفلات على شريط المهام لا يوجد أيضًا.

ولا يمكنك أيضًا عرض الوقت والتاريخ على شريط المهام على شاشات متعددة، كما اختفت ميزة وضع الرموز الصغيرة على شريط المهام، ولا تستطيع إخفاء رموز النظام من قسم علبة النظام في شريط المهام، كما يؤدي النقر بزر الفأرة الأيمن إلى ظهور اختصار الإعدادات بدلاً من خيار مدير المهام المعتاد سابقًا.

ولا يزال الوضع الداكن غير محسن بشكل كافي، حيث لا تزال العديد من مربعات الحوار وأجزاء من النظام تبدو بيضاء ساطعة حتى إذا قمت بتفعيل الوضع على مستوى النظام، ولا يدعم النظام خيار التبديل التلقائي بين أوضاع الإضاءة المعتادة والداكنة بناءً على وقت اليوم.

هل يجب عليك الترقية إلى نظام ويندوز 11

يعتمد أمر الترقية إلى نظام ويندوز 11 الجديد بشكل كبير على مواصفات حاسبك الحالي. أو إن كنت مستعدًا لشراء احد الحواسيب الجديدة التي تفي بالمتطلبات. لأن الترقية تتطلب مواصفات معينة للحواسيب الحالية.

وقد قامت الشركة بإجراء بعض التغييرات الهائلة على الحد الأدنى من متطلبات تشغيل نظام ويندوز 11 الجديد.

وبشكل عام تعتبر الترقية إلى إصدار ويندوز 11 الجديد بالنسبة لمعظم المستخدمين أمرًا ضروريًا. لأن الإصدار الجديد يقدم تجربة استخدام مرئية مميزة للغاية ويبدو النظام أكثر حداثة وسهولة في الاستخدام.

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