لماذا دخلت أمازون مجال صناعة ألعاب الفيديو

تقود شركة أمازون الأمريكية قطاع التجارة الإلكترونية عالميًا. حيث إن ملايين المستخدمين يعتمدون عليها يوميًا في التسوق عبر الإنترنت. لكن هذه الشركة أكبر كثيرًا من كونها متجر إلكتروني عالمي.

وذلك حيث إن أمازون تعمل في أكثر من مجال وتحقق منهم أرباحًا طائلة. بما في ذلك مجال خدمات الويب من خلال خدمات AWS التي تسمح لأصحاب المواقع بتأجير الخوادم منها والمزيد، وصولًا إلى خدمات مثل خدمة البث Prime Video من ناحية، وتوغلها في مجال الكتب الإلكترونية من ناحية أخرى.

وتمتلك أمازون خدمات ومنصات عديدة قد لا يعرف البعض أنها تابعة لها. مثل منصة بث المحتوى تويتش، ومنصة تحليل الويب أليكسا، ومنصة IMDb التي تمثل أكبر قاعدة بيانات للأفلام، والمسلسلات، والفنانين.

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ولا يخفى على أحد مدى قوة الشركة في مجالات الذكاء الاصطناعي وتقنيات تعلُّم الآلة. خصوصًا بعدما كشفت عن أول روبوت منزلي لها منذ فترة قصيرة.

ويبدو أن أمازون لن تترك مجال الألعاب يضيع منها. خصوصًا بعد الأرباح الضخمة التي تحققها الشركات التقنية منه. لكن تعامل أمازون مع صناعة الألعاب كان غريبًا إلى حد كبير. ولعل لعبة New World المنتظرة تمثل أكبر مثال على ذلك.

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أمازون وصناعة ألعاب الفيديو

تمتلك أمازون خدمة لبث الألعاب تدعى Amazon Luna. وهي خدمة تعتمد على الألعاب السحابية تمامًا مثل Stadia من جوجل أو xCloud من مايكروسوفت. ولذلك فإن المتوقع من لعبة New World أن تكون حصرية لتلك الخدمة.

ولكن أمازون قد سلكت طريقًا مختلفًا. حيث إنها ستتيح لعبة New World للجميع كلعبة حاسب شخصي. أي يمكن شرائها بشكل طبيعي عبر متجر Steam أو Epic Games. وهنا صدّرت أمازون نفسها كشركة مطورة للألعاب، وليس شركة خدمية.

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وقد تحدّث نائب رئيس الشركة لقطاع الألعاب، كريستوف هارتمان، عن الأمر موضحًا أن أمازون تسعى لتقديم إنتاجاتها في مجال الألعاب لأكبر شريحة ممكنة من اللاعبين. ولعل الشركة قد توصلت هذه القرارات بعد الصعوبات التي واجهتها سابقًا في مجال تطوير الألعاب.

وذلك حيث إن أمازون قد استحوذت على مجموعة من استوديوهات تطوير الألعاب البارزة من ناحية، وحاولت إطلاق أكثر من لعبة من ناحية أخرى، لكن دون نتائج. إلا أن لعبة New World كانت اللعبة الأبرز لدى الشركة.

ويرى هارتمان، والذي عمل لعقدين كاملين في Take-Two مطورة GTA، أن الشركة لم تتأخر في دخول صناعة الألعاب، لكنها فعلت ذلك في وقت مثالي.

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وقد تم تطوير لعبة New World من طرف استوديو Orange County المملوك لأمازون والذي يضم أكثر من فريق تطوير. ولعل الأهداف الرئيسية خلف اجتهادات الشركة في هذا المجال واضحة. حيث إن الشركة لا تود لمجال بهذا الحجم أن يضيع منها، كما أن استراتيجيات الشركة كانت تتمحور منذ اليوم الأول على التوسع في مجالات عديدة وباستثمارات كبيرة دون الاهتمام بالربح السريع.