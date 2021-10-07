جوجل تختبر شحنات الطائرات المسيرة من أسطح مراكز التسوق

قدمت شركة Wing التابعة لشركة جوجل برنامجًا تجريبيًا لإطلاق طائراتها المسيرة من سطح مركز تسوق في أستراليا على بعد خطوات فقط من المتاجر التي توفر البضائع للتسليم.

وقالت الشركة في بيان صحفي إنها قامت بأكثر من 2500 عملية تسليم من مركز تجاري في مدينة لوغان إلى الأحياء المجاورة الواقعة جنوب بريسبان.

ويتم إجراء الاختبار بالشراكة مع Vicinity Centers، التي تدير مراكز التسوق في جميع أنحاء أستراليا.

وقالت رئيسة قسم السياسات والشؤون المجتمعية في Wing في أستراليا: للمرة الأولى، نشارك طائراتنا المسيرة مع الشركات في منشآتها. وذلك بدلاً من الشركات المحلية التي تضطر إلى مشاركة سلعها معنا في مرفق التسليم لدينا.

وهذه التجربة هي محاولة لتقريب نموذج توصيل الطائرات المسيرة للشركة مع كيفية عمل الشركات الصغيرة بشكل طبيعي.

وعملت Wing حتى الآن في برنامج أستراليا التجريبي في مركز جراند بلازا التجاري في لوغان مع الشركات التي تبيع السوشي والعصير والمشروبات القائمة على الشاي. وقالت الشركة إن صيدلية بدأت أيضًا في بيع الأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية وأشياء أخرى.

وفي حين أنه من السابق لأوانه معرفة ما إذا كان مثل هذا الأمر يمكن أن يفيد المتاجر المتدهورة، فإن Vicinity Centers تنظر إلى الشراكة كوسيلة لتوسيع أعمالها، كما قال جاستن ميلز، مسؤول الابتكار والمعلومات في الشركة.

وقال ميلز في البيان: تتغير صناعة البيع بالتجزئة. تستخدم Vicinity Centers نهجًا للاختبار والتعلم في المجالات الحاسمة لدور مراكز التسوق الأسترالية في المستقبل.

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جوجل تختبر طائراتها المسيرة في أستراليا والولايات المتحدة وفنلندا

تتسابق Wing و Prime Air التابعة لشركة أمازون وشركة UPS، جنبًا إلى جنب مع عشرات الشركات الناشئة الأصغر، لإنشاء نموذج أعمال جديد يستخدم طائرات صغيرة مسيرة لتسريع تسليم البضائع مباشرة إلى العملاء.

ومع ذلك، لا تزال عمليات التسليم الروتينية والواسعة النطاق بالطائرات المسيرة بعيدة. وتكافح الشركات مع عوامل تتراوح من ربحية هذه الشركات إلى القبول العام.

وفي الوقت نفسه، لا تزال الصناعة تعمل على تحديد بعض النقاط الدقيقة للتقنية التي يحتمل أن تكون صعبة، مثل كيفية منع عشرات الطائرات الذاتية التوصيل من التحليق مع بعضها بعضًا.

ولا يزال يتعين على المنظمين مثل إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية صياغة قواعد جديدة تسمح بمثل هذه الرحلات.

وتم تركيب منصة هبوط تتسع لما لا يقل عن 16 طائرة مسيرة من نماذج Wing عبر سطح المركز التجاري. وتجاوزت Wing في الصيف الماضي 100000 عملية تسليم في مواقع الاختبار الخاصة بها في أستراليا والولايات المتحدة وفنلندا.

وقالت الشركة أيضًا إنها تخطط لتوسيع عمليات الاختبار في الولايات المتحدة. وتعمل Wing مع Virginia Tech في برنامج الاختبار الخاص بها في الولايات المتحدة في مدينة كريستيانسبورغ بولاية فرجينيا.

وتشغل الشركة طائرة هجينة يزيد طولها عن 1.2 متر يمكنها الإقلاع عموديًا ومن ثم الطيران أفقيًا بنفس طريقة الطائرة. وتحمل الطرد في جوفها. وبمجرد أن تصل الطائرة إلى نقطة الإسقاط، فإن هناك كابل يقوم بإنزال الطرد على الأرض. بينما تحوم الطائرة في سماء المنطقة.

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