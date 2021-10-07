العملات المشفرة قد تتحدى هيمنة الدولار الأمريكي

يجب أن يستمر الدور المهيمن للدولار الأمريكي في الأسواق العالمية، ولكن الارتفاع السريع في العملات المشفرة قد يهدد هذا الوضع، وذلك وفقًا لورقة بحثية جديدة صادرة عن مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وقد تقلل العملات الرقمية، مثل بيتكوين، بالإضافة إلى العملات المدعومة من الحكومة، الاعتماد على الدولار الأمريكي، كما كتب الاقتصاديون في الاحتياطي الفيدرالي كارول بيرتاوت وباستيان فون بيشويتز وستيفاني كوركورو في ورقتهم المسماة الدور الدولي للدولار الأمريكي.

وأشاروا إلى تغيير تفضيلات المستهلكين والمستثمرين في حين أن المنتجات الجديدة يمكن أن تغير ميزان التكاليف والفوائد المتصورة.

وأضافت الورقة البحثية: من غير المرجح أن التكنولوجيا وحدها يمكن أن تغير المشهد بما يكفي لتعويض الأسباب طويلة الأمد التي كانت وراء هيمنة الدولار.

وتأتي الورقة البحثية حيث من المتوقع أن ينشر بنك الاحتياطي الفيدرالي قريبًا تقريرًا منفصلاً ومتوقعًا للغاية حول ما إذا كان يتعين على الولايات المتحدة إصدار عملة رقمية للبنك المركزي.

ولكن مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي الرئيسيين على خلاف. إذ بينما أعرب رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول عن بعض الانفتاح تجاه عملات البنوك المركزية الرقمية، كان مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي الآخرون، مثل نائب الرئيس راندال كوارلز، أكثر تشككًا.

وقال كوارلز في شهر يوليو إنه بينما وصل الاهتمام العام بالدولار الرقمي إلى ذروته، فإن الدولار الأمريكي رقمي بدرجة عالية بما يخدم الأمة والاقتصاد بشكل جيد.

وبالإضافة إلى العملات الرقمية. سلطت الورقة البحثية من الاقتصاديين الفيدراليين الضوء على تحديين آخرين على المدى القريب قد يؤثران في الوضع الدولي للدولار الأمريكي.

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الارتفاع السريع في العملات المشفرة يهدد هيمنة الدولار

قالوا إن الأول هو التكامل المستمر لأوروبا، وهي اقتصاد كبير به مؤسسات قوية وتجارة حرة. وأشار الاقتصاديون على وجه الخصوص إلى قرار الاتحاد الأوروبي إصدار دين مدعوم بشكل مشترك خلال ذروة الوباء.

وأضافوا: إذا تقدم التكامل المالي وتطور سوق كبير وسيولة لسندات الاتحاد الأوروبي، فقد يصبح اليورو أكثر جاذبية كعملة احتياطية. يمكن تسريع هذا التكامل من خلال تحسينات للبنية التحتية لسوق الديون السيادية في الاتحاد الأوروبي وإدخال اليورو الرقمي.

وقال الاقتصاديون إن الخطر المحتمل الآخر هو النمو المتسارع للصين. وهي الدولة التي من المتوقع أن يتجاوز ناتجها المحلي الإجمالي نظيره الأمريكي بالقيمة الاسمية بحلول عام 2023.

ومع ذلك، فإنهم متفائلون بأن الدولار الأمريكي يظل جذابًا. وأضافوا: من المرجح أن يظل الدولار العملة العالمية المهيمنة في العالم في المستقبل المنظور. وذلك في غياب أي تغييرات سياسية أو اقتصادية واسعة النطاق تضر بقيمة الدولار الأمريكي كمخزن للقيمة أو كوسيلة للتبادل.

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