يأتي مايكروسوفت إيدج الجديد بالكثير من التحسينات والميزات التي جعله يحتل المرتبة الثالثة متجاوزًا متصفح فايرفوكس، وقد اصبح المتصفح الآن متاح على منصة الألعاب إكس بوكس.

وبالرغم من أنه لا يزال لا يدعم الملحقات أو وحدة تحكم المطورين، إلا أنه يحتوي على جميع الميزات اللازمة التي تتيح لك تصفح الويب بسهولة.

ماذا يقدم المتصفح عند استخدامه عبر إكس بوكس

لطالما كان تصفح الإنترنت عبر منصات الألعاب أمر غير مرحب به للكثير من المستخدمين، ولكن شركة مايكروسوفت قامت بتقديم العديد من الميزات التي تجعل استخدام المتصفح عبر منصة الألعاب أمرًا شيقًا. والتي تشمل الآتي:

مزامنة بيانات المتصفح عبر جميع أجهزتك

عند استخدام مايكروسوفت إيدج عبر منصة إكس بوكس، فإنك تستطيع مزامنة جميع مفضلاتك و إشاراتك المرجعية وكلمات المرور المحفوظة وغيرها مع منصة الألعاب.

إرسال علامات التبويب إلى أجهزة أخرى

إذا ظهرت إحدى ألعاب الفيديو التي تلعبها في علامة تبويب على متصفح مايكروسوفت إيدج فيمكنك إرسال علامة التبويب هذه بسهولة إلى أي من أجهزتك الأخرى.

الوصول إلى تطبيقات الويب

يتيح لك استخدام المتصفح عبر إكس بوكس تشغيل جميع تطبيقات الويب التي يدعمها المتصفح. مثل تطبيقات Discord أو خدمة ألعاب Stadia.

دعم الفأرة ولوحة المفاتيح

يدعم المتصفح كلاً من لوحات المفاتيح وأجهزة الفأرة. وكل ما عليك فعله هو توصيل لوحة المفاتيح أو الفأرة بمنفذ USB والبدء بتصفح الويب على شاشة كبيرة.

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استخدام مايكروسوفت إيدج عبر منصة إكس بوكس

يأتي متصفح مايكروسوفت إيدج مثبتًا مسبقًا على أجهزة إكس بوكس. والتي تشمل إكس بوكس ون وإكس بوكس إس وإكس بوكس إكس. وإكس بوكس سيريس إس وإكس بوكس سيرس إكس. ولمعرفة كيفية استخدام المتصفح في أي من الأجهزة السابقة اتبع الخطوات التالية: