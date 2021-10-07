إيقاف تشغيل إيماءات لوحة التتبع في ويندوز 11

تقدم إيماءات لوحة التتبع في الحواسيب التي تعمل بنظام التشغيل ويندوز 11 المزودة بلوحات التتبع على تسهيل استخدام الحاسب. ولكن في بعض الأحيان يمكنك تشغيلها عن طريق الصدفة دون أن تدرك ذلك والذي يؤدى إلى فتح نوافذ قد لا تريدها.

إيقاف تشغيل إيماءات لوحة اللمس في ويندوز 11

إذا وجدت أن إيماءات لوحة اللمس تعمل بدون إذنك فيمكنك تعطيلها بشكل نهائي وللقيام بذلك اتبع الخطوات التالية:

اضغط على زر قائمة ابدأ في شريط المهام بالأسفل.

حدد خيار الإعدادات من القائمة التي تظهر لك.

في نافذة الإعدادات حدد خيار البلوتوث والأجهزة في الجهة اليسرى.

اضغط على خيار لوحة اللمس في الجهة اليمنى من الشاشة.

في النافذة التالية مرر للأسفل ثم اضغط على السهم المتجه للأسفل بجوار خيار التمرير والتكبير.

قم بإلغاء تحديد المربع الذي بجوار خياري اسحب إصبعين للتمرير. وتكبير القرص لتعطيل إيماءات الإصبعين.

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اضغط على السهم المتجه للأسفل بجوار خيار الإيماءات بثلاثة أصابع.

قم بتوسيع القائمة بجوار خيار الضربات الشديدة ثم اختر لا شيء بجوار خيار Swipes. وافعل الشيء نفسه في قائمة Taps وحدد خيار لا شيء من القائمة التي تظهر لك.

قم بتوسيع القائمة بجوار خيار إيماءات بأربعة أصابع ثم اختر لا شيء بجوار خيار Swipes. وافعل الشيء نفسه في قائمة Taps وحدد خيار لا شيء من القائمة التي تظهر لك.

بمجرد الانتهاء أغلق نافذة الإعدادات. وسيتم حفظ التغييرات التي أجريتها.

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تجربة استخدام نظام التشغيل الجديد مجانًا

جدير بالذكر أن شركة مايكروسوفت قد أطلقت مؤخرًا الإصدار الأخير من نظام التشغيل الجديد لقناة المعاينة. ويعتبر هذا الإطلاق الخطوة الأخيرة قبل طرحه رسميًا على نطاق أوسع في الخامس من هذا الشهر.

وإذا كنت لا ترغب في الانتظار حتى موعد الإطلاق الرسمي فإن بإمكانك الترقية الآن واستخدام الإصدار الجديد مبكرًا وبشكل مجاني.

ولمعرفة كيفية القيام بذلك اطلع على مقال: كيفية الترقية إلى إصدار ويندوز 11 مجانًا

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