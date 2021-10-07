يأتي نظام التشغيل ويندوز 11 بتصميم جديد كليًا عن الإصدارات السابقة، ومن ضمن هذه التغييرات تحويل أيقونة زر ابدأ إلى منتصف شريط المهام.

بالإضافة إلى ذلك لا يعرض نظام التشغيل أي أيقونات في سطح المكتب بشكل افتراضي، ويمكنك إظهارها يدويًا في سطح المكتب وحتى تخصيصها بحسب رغبتك.

إظهار أيقونات سطح المكتب في ويندوز 11

إذا كنت ترغب في المظهر الكلاسيكي لنظام ويندوز فيمكنك إظهار الأيقونات التي اعتدت عليها سابقًا في سطح المكتب بسهولة.

وذلك عبر اتباع الخطوات التالية:

انقر بزر الفأرة الأيمن في مكان فارغ على سطح المكتب.

من القائمة التي تظهر لك حدد خيار تخصيص.

في الشاشة التي تظهر لك اضغط على خيار السِمات في الجهة اليمنى.

توجه للأسفل ثم اضغط على خيار إعدادات رمز سطح المكتب.

في النافذة المنبثقة التي تظهر لك قم بتحديد المربعات بجوار الأيقونات التي ترغب في جلبها إلى سطح المكتب، مثل أيقونة سلة المحذوفات أو الشبكة.

بمجرد الانتهاء اضغط على خيار موافق.

اغلق نافذة الإعدادات وسترى الأيقونات التي حددتها سابقًا قد ظهرت في سطح المكتب.

ويمكنك تكبير أو تصغير أيقونات سطح المكتب بالضغط باستمرار على مفتاح Ctrl في لوحة المفاتيح. وتمرير عجلة الفأرة لأعلى أو لأسفل.

إذا أردت إخفاء جميع أيقونات سطح المكتب كل ما عليك فعله هو الضغط بزر الفأرة الأيمن في مكان فارغ في سطح المكتب. وتحديد خيار عرض من القائمة التي تظهر لك ثم الضغط على خيار إظهار أيقونات سطح المكتب.

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تثبيت نظام التشغيل الجديد

أطلقت شركة مايكروسوفت نظام التشغيل ويندوز 11 في جميع أنحاء العالم كتحديث مجاني لمستخدمي ويندوز 10، وصرح بانوس باناي، كبير مسؤولي منتجات ويندوز، أن أحدث إصدار تم تصميمه ليكون نظيفًا وجديدًا وأبسط للمستخدم.

ويحتوي النظام على بعض التغييرات المهمة في التصميم، إلى جانب بعض التعديلات على كيفية عمله، وتغيير مكان قائمة ابدأ بشكل افتراضي إلى منتصف الشاشة، جنبًا إلى جنب مع الرموز الموجودة في شريط المهام.

ويركز التصميم عبر نظام التشغيل على الزوايا المستديرة، وقد قام بتبسيط معظم طرق عرض القوائم والمجلدات. وهناك خيارات جديدة ومحسّنة لترتيب النوافذ ودمجها في الشبكات.