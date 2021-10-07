كيفية إضافة رابط URL إلى ملفك في إنستاجرام

لمساعدة متابعيك في منصة مشاركة الصور إنستاجرام للعثور عليك على منصات ومواقع الويب الأخرى، فإنك تستطيع وضع رابط URL في ملفك الشخصي. ويظهر الرابط القابل للنقر الذي تضيفه أسفل خانة السيرة الذاتية مباشرة في صفحتك الشخصية.

إضافة رابط URL إلى ملفك في إنستاجرام

يمكنك إضافة رابط URL واحد فقط في كل مرة لكل ملف شخصي في إنستاجرام. وللقيام بذلك اتبع الخطوات التالية:

افتح تطبيق إنستاجرام في هاتفك.

اضغط على صورة الحساب في أسفل الجهة اليمنى من الشاشة.

في نافذة ملفك الشخصي اضغط على خيار تعديل الملف الشخصي.

اضغط على مربع موقع الويب ثم اكتب رابط URL الذي تريد إضافته إلى ملفك الشخصي.

بمجرد الانتهاء اضغط على خيار تم في أعلى الجهة اليمنى من الشاشة.

ارجع إلى صفحة ملفك الشخصي وسترى الرابط المضاف حديثًا بالأسفل.

جدير بالذكر إذا كان ملفك الشخصي في إنستاجرام عامًا فيمكن لأي شخص النقر على الرابط. ولكن إذا كان خاصًا فلن يتمكن سوى متابعيك من قراءة سيرتك الذاتية والنقر عليه.

كيف تجعل رابط URL مميزًا

يمكنك تعديل رابط URL في ملفك الشخصي في إنستاجرام أو إزالته أو إضافة رابط جديد في أي وقت ودون أي قيود. ولا تحتاج بالضرورة إلى وضع علامة HTTPS:// قبل الرابط حتى يكون قابلاً للنقر.

وبما أن الروابط الطويلة غير مرغوب فيها فيمكنك تقصيرها قبل وضعها في ملفك الشخصي ويمكنك استخدام خدمات تقصير الروابط مثل Bitly من أجل ذلك.

ويمكنك تجربة تضمين عبارة”link in bio” في بعض التعليقات والقصص المنشورة. وهو اتجاه معروف في منصة إنستاجرام يستخدمه البعض لتشجيع متابعيهم على الانتقال إلى ملفاتهم الشخصية والنقر على الرابط الخاص بهم.

وإذا كنت ترغب في الترويج لروابط متعددة لمتابعيك فيمكنك القيام بذلك باستخدام أداة تسمى Linktree والتي تحظى بشعبية كبيرة بين المستخدمين.

وهي عبارة عن صفحة بسيطة لتجميع روابط URL الخاصة بك. وكل ما عليك فعله هو إضافة رابط Linktree الخاص بك في خانة السيرة الذاتية الخاص بك باستخدام الخطوات المذكورة سابقًا.

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