أمازون تحصل على إعفاءات ضريبية قياسية

فازت شركة أمازون بقدر قياسي من الإعفاءات الضريبية هذا العام حيث يحاول المسؤولون المحليون جذب عملاقة التسوق عبر الإنترنت لتوسيع شبكات التوصيل ليوم واحد أو في نفس اليوم في مناطقهم.

ووفقًا لبيانات من Good Jobs First، وهي هيئة مراقبة التنمية الاقتصادية ومقرها واشنطن العاصمة، حصلت الشركة حتى الآن على نحو 650 مليون دولار من الإعفاءات الضريبية من الحكومات المحلية وحكومات الولايات في عام 2021، وهي مزيج من المنح والإعفاءات الضريبية والحوافز الأخرى.

ومع بقاء ثلاثة أشهر على الانتهاء، حصلت الشركة في عام 2021 على أكبر حصيلة سنوية منذ أن بدأت Good Jobs First في جمع البيانات في عام 2000. وذلك باستثناء الحوافز للمشاريع غير اللوجستية، مثل صناعة الأفلام وتطوير المكاتب.

وحصلت الشركة على حزمة تزيد قيمتها عن 750 مليون دولار في عام 2019 لبناء مقرها الثاني في أرلينغتون بولاية فيرجينيا.

وتأتي الصفقات الوفيرة لشبكة توصيل أمازون بينما تكافح السلطات المحلية لإعادة بناء اقتصاداتها وأسواق العمل في أعقاب جائحة فيروس كورونا، وهي أزمة شهدت ارتفاع أرباح أمازون بسبب دورها المحوري في توزيع البضائع أثناء الإغلاق وما بعده.

ودافعت الشركة عن هذه الممارسة، مشيرة إلى سجلها في خلق الوظائف. وقالت: هذه الحوافز متاحة عادة لأي شركة تفي بالمعايير ولا تحصل الشركات عليها إلا بعد أن تخلق وظائف وتضطلع باستثمارات رأسمالية.

وأضافت: استثمرنا في عام 2020 وحده 150 مليار دولار في الولايات المتحدة، وفتحنا أكثر من 100 موقع وخلقنا أكثر من 400 ألف فرصة عمل في أكثر من 40 ولاية.

اقرأ أيضًا: تويتش: تغيير إعدادت الخادم أدى إلى تسرب البيانات

إعفاءات أمازون تأتي مقابل توسيع شبكة التوصيل

أشارت الشركة أيضًا إلى تصريحات من معهد السياسة التقدمية PPI التي تصفها بأنها بطلة الاستثمار. ومثل العديد من الشركات الكبيرة الأخرى، تعد أمازون مانحًا لمعهد السياسة التقدمية.

ولم تكشف المؤسسة الفكرية عن المبلغ الذي تلقته من الشركة. ولكن قالت إن بحثها استند إلى البيانات المالية المنشورة واستخدمت منهجية موثقة بوضوح.

وتلقت الشركة على الأقل 4.1 مليارات دولار في شكل حوافز منذ عام 2000، حسب Good Jobs First. وتضيف عملاقة التجارة الإلكترونية المستودعات بكثرة حيث تسعى لخفض أوقات التسليم في المزيد من الأسواق في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

وارتفع الإنفاق الرأسمالي للشركة من 16.8 مليار دولار في عام 2019 إلى 40.1 مليار دولار في عام 2020. واعتبارًا من نهاية الربع الثاني من هذا العام، قالت أمازون إن النفقات الرأسمالية وصلت إلى 26.4 مليار دولار.

وفي الوقت نفسه، قدمت الشركة التماسات إلى المسؤولين المحليين للحصول على حوافز، غالبًا عبر شركات تطوير تابعة لجهات خارجية.

اقرأ أيضًا: أمازون تطور ثلاجة ذكية يمكنها مراقبة أنماط الشراء