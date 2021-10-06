نوكيا تدخل عالم أجهزة أندرويد اللوحية مع T20

بعد سنوات من التركيز على الهواتف، تطلق شركة HMD أول جهاز لوحي يعمل بنظام أندرويد تحت اسم العلامة التجارية نوكيا – وهو شيء لم نشهده منذ إطلاق العلامة التجارية للجهاز اللوحي N1 Android في عام 2014.

ويعد Nokia T20 عبارة عن جهاز لوحي بقياس 10.4 إنشات مصمم للاستخدام في العمل والدراسة من المنزل. ويبدأ السعر من 249.99 دولار أمريكي في الولايات المتحدة حيث يكون متاحًا اعتبارًا من 17 نوفمبر.

بينما يكون الجهاز اللوحي في المملكة المتحدة متاحًا اعتبارًا من اليوم بدءًا من 179.99 جنيهًا إسترلينيًا لإصدار الشبكة اللاسلكية، أو 199.99 جنيهًا إسترلينيًا لطراز LTE.

وكما قد تتوقع من سعره، فإن Nokia T20 ليس مركزًا قويًا لجهاز أندرويد اللوحي. إذ إنه مدعوم بمعالج Unisoc Tiger T610 المتواضع، وفي الولايات المتحدة والمملكة المتحدة يأتي مع 4 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و 64 جيجابايت من السعة التخزينية القابلة للتوسيع.

وتعتقد HMD أن بطاريته التي تبلغ سعتها 8200 ميلي أمبير قادرة على الصمود لمدة 15 ساعة من تصفح الويب أو 7 ساعات من المكالمات الجماعية أو 10 ساعات من مشاهدة الأفلام. ويدعم الجهاز اللوحي الشحن السريع بقوة 15 واط.

وتجد في الجزء الأمامي شاشة الجهاز اللوحي بقياس 10.4 إنشات وبدقة 1200×2000 بكسل محاطة بكاميرا ويب بدقة 5 ميجابكسل التي توجد على الجانب الطويل من الشاشة (أفضل للمكالمات عندما يكون الجهاز اللوحي في الوضع الأفقي).

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نوكيا تحاول جذب المستهلكين بعيدًا عن آبل

يوجد في الخلف كاميرا بدقة 8 ميجابكسل إذا كنت من النوع الذي يحب التقاط الصور باستخدام جهاز لوحي. وحصل الجهاز على تصنيف مقاومة الماء والغبار IP52، مما يعني أنه يجب أن يتحمل رذاذ الماء الخفيف.

ومن ناحية البرامج، تقول HMD إنها تلتزم بتجربة أندرويد الخام وذلك بالنظر إلى نقص التطبيقات المحسّنة للأجهزة اللوحية. وأضافت الشركات المصنعة الأخرى مثل سامسونج ميزات البرامج الخاصة بها مثل DeX للتغلب على أوجه القصور في شاشة أندرويد الكبيرة. ولكن HMD لا تخطط لفعل الشيء نفسه.

ويأتي الجهاز أيضًا مع ميزات مناسبة للعائلة مثل Google Kids Space، وهو إعداد وضع الأطفال الذي يعرض المحتوى الآمن للأطفال. ونظام Family Link، وهو نظام يقدم أدوات الرقابة الأبوية.

ويتم إطلاق T20 مع أندرويد 11، وتعد HMD بسنتين من تحديثات نظام التشغيل الرئيسية، وثلاث سنوات من التحديثات الأمنية الشهرية. ولا يوجد ضمان ممتد هنا، كما رأينا مع Nokia X20 في وقت سابق من هذا العام.

وتحصل ضمن صندوق T20 على كابل شحن USB-C وشاحن. ولكن الشركة تبيع أيضًا بشكل منفصل حافظة قابلة للطي وحافظة متينة إذا كنت تريد حماية الجهاز اللوحي من الصدمات والخدوش. ويكون سعر الحافظة المتينة 39.99 دولار و 59.99 دولار للحافظة القابلة للطي.

وتمتلك شركة HMD التي يقع مقرها في فنلندا ترخيص استخدام العلامة التجارية للهواتف المحمولة من نوكيا منذ عام 2016 عندما اشترتها الشركة من مايكروسوفت.

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