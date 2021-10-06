استخدام لوحة المفاتيح مع بلاي ستيشن 5

تسمح لك أجهزة بلاي ستيشن 5 بإستخدام لوحة المفاتيح والفأرة مع نظامها، وذلك من أجل التحكم في بعض التطبيقات.

كما تدعم بعض الألعاب التحكم فيها باستخدام لوحة المفاتيح والفأرة، لذلك تستطيع استخدامهم معها دون شراء أي قطع خارجية.

ولكن لا تدعم غالبية الألعاب المتاحة لأجهزة بلاي ستيشن 5 استخدام لوحة المفاتيح والفأرة، وتحتاج لشراء قطعة تحكم خارجية من أجل استخدامها معهم.

استخدام لوحة المفاتيح والفأرة مع بلاي ستيشن 5

تستطيع استخدام لوحة المفاتيح والفأرة مع الأجهزة عبر توصيلها باستخدام وصلات USB الخاصة بها، كما تستطيع استخدامها عبر البلوتوث.

ويمكنك ربط لوحة المفاتيح والفأرة مع أجهزة بلاي ستيشن 5 عبر اتباع الخطوات التالية:

اضغط على علامة الترس لتتمكن من الوصول إلى إعدادات الجهاز.

وتجد هذه العلامة في الجزء العلوي الأيسر من الشاشة.

وتوجه بعد ذلك إلى قائمة الإكسسوارات، وبعد ذلك توجه إلى قسم الأجهزة العامة واختر طرفيات البلوتوث.

وبعد ذلك ضع لوحة التحكم والفأرة في وضع الإتصال، ومن ثم ابحث عنهم عبر الجهاز، وقم بتأكيد الاقتران.

وتستطيع بعد ذلك التوجه إلى قسم لوحة المفاتيح والفأرة عبر الإعدادات، والتعديل على اختياراتهم والتحكم فيها بشكل كامل.

وقد تواجه بعض المشاكل عند استخدام لوحة المفاتيح والفأرة بشكل لاسلكي مع أجهزة بلاي ستيشن 5، لذلك تستطيع التوجه إلى قائمة الطرفيات المدعومة بشكل رسمي من بلاي ستيشن من هنا.

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استخدام لوحة المفاتيح والفأرة مع الألعاب

تستطيع استخدام لوحة المفاتيح والفأرة مع الألعاب في أجهزة PS5 عبر مجموعة من الطرفيات الإضافية التي تسمح لك بتوصيلها معهم.

وتأتي هذه الطرفيات مع برمجيات خاصة بها لتساعدك على الاستمتاع باللعبة واستكشافها كما ترغب.

وتعتبر طرفيات Cronus أحد أشهر هذه الطرفيات، والتي تمتلك الكثير من الدعم من المطوري لتطوير الأطوار والأوضاع الخاصة المختلفة لها في الاستخدام.

ويعتبر بعض اللاعبين استخدام هذه الطرفيات أمرًا غير مقبول، وذلك لأنها تحسن من مهارة المستخدم كثيرًا وتساعده في الألعاب.

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