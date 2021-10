أوبر تريد جعل رحلات المطار أقل فوضى

تطرح شركة أوبر العديد من الميزات الجديدة المصممة لتحسين رحلة المطار، بحيث يمكن للعملاء في مدن محددة حجز رحلة إلى المطار قبل 30 يومًا وإرسال معلومات الرحلة إلى السائق حتى يتمكن من تتبع تقدمها في الوقت الفعلي.

ومع ازدياد حركة المرور في المطارات بشكل مطرد في أعقاب الوباء، ترى أوبر فرصة لتعزيز مكانتها كخيار أول لعمليات النقل والتوصيل للمسافرين جواً، فضلاً عن إجراء تحسينات للسائقين، الذين اشتكوا منذ فترة طويلة من الفوضى الحالية النظام.

وتطرح الشركة ميزة الحجز المسبق لـ Uber Reserve في المزيد من المطارات في جميع أنحاء الولايات المتحدة. وتعمل الشركة أيضًا مع قاعدة بيانات الرحلات الجوية OAG لإضافة معلومات تتبع الرحلة.

وعند حجز رحلة مقدمًا، يُطلب من الركاب تقديم معلومات الرحلة، وفي غضون 24 ساعة من هبوط الرحلة، يتلقون إشعارات بأي تأخيرات أو وصول مبكر محتمل.

وتستجيب خوارزمية أوبر لأي تغييرات زمنية، حيث تقوم بضبط وقت الحجز تلقائيًا وإبلاغ السائق. وإذا كانت هناك عدة تغييرات على وقت الوصول، فإن التطبيق يتأكد من عدم تعرض الركاب لأصوات داخل التطبيق.

أوبر تشعر بمزيد من التفاؤل بشأن وضعها المالي

تم طرح Uber Reserve لأول مرة منذ ما يقرب من عام في عشرات الأسواق. قبل ذلك، كان حجز السيارة مسبقًا هو المجال الحصري لخدمات تأجير السيارات.

وحاججت الشركة لسنوات بأن مثل هذه الميزات لم تكن ضرورية عندما يمكن استدعاء سيارة إلى باب منزلك في غضون خمس دقائق تقريبًا. وكان القلق هو أنه بدلاً من الاستجابة لطلبات الركوب الفورية، فإن السائقين يضيعون الوقت في انتظار عميل مجدول.

وبالإضافة إلى معلومات الرحلة، تقدم أوبر أيضًا 60 دقيقة من وقت الانتظار المجاني دون أي رسوم إضافية. لذلك إذا لم تكن مستعدًا للدخول إلى السيارة بعد الهبوط، فإن السائق ينتظرك ساعة كاملة. وقد لا يواجه الركاب رسومًا إضافية. ولكن الشركة تعوض السائقين عن الوقت الذي يقضونه في الانتظار.

وإذا كنت لا تحب التخطيط للأشياء مسبقًا حتى الآن، فإن الشركة تطرح ميزة جديدة أخرى تسمى Ready When You Are. ويمكن للعملاء الذين يطلبون مشوارًا بمجرد الهبوط اختيار أن يتم اصطحابهم في غضون 20 دقيقة أو 10 دقائق أو في أقرب وقت ممكن. وذلك اعتمادًا على سرعة النزول من الطائرة والتنتقل عبر منطقة الأمتعة.

وتتمتع أوبر بميزة جديدة لجعل عمليات الالتقاط التلقائية على جانب الطريق أقل تعقيدًا. وتستخدم الشركة التعلم الآلي للتنبؤ بالطلب مسبقًا ومن ثم إرسال عدد معين من السائقين الذين يمكن مطابقتهم مع الراكبين بسرعة أكبر.

