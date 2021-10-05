Epic Games تريد منافسة متاجر ألعاب الحاسب

يتخذ متجر Epic Games خطوة صغيرة نحو المزيد من المنافسة مع متاجر ألعاب الحاسب الأكثر رسوخًا مثل Steam الأسبوع المقبل عبر نظام إنجاز يطلق عليه Epic Achievements.

وللبدء، يكون Epic Achievements متاحًا فقط عبر عدد قليل من الألعاب، بما في ذلك Rocket League و Hades و Pillars of Eternity و Kena و Zombie Army 4 و Alan Wake Remastered.

ويتم تقسيم الإنجازات إلى أربعة مستويات: البرونزي (الذي يمنح عند تحقيق ما بين 45 و 50 نقطة خبرة) والفضي (الذي يمنح عند تحقيق ما بين 50 و 95 نقطة خبرة) والذهبي (الذي يمنح عند تحقيق ما بين 100 و 200 نقطة خبرة) والبلاتيني (الذي يمنح عند تحقيق 250 نقطة خبرة).

وتعرض الآن الألعاب التي يتم تحديثها لدعم Epic Achievements هذه الإنجازات عبر صفحة اللعبة في المتجر، بالإضافة إلى مكتبات اللاعبين، حيث يكونون قادرين على تتبع التقدم ومعرفة مدى تقدمهم نحو تحدي معين.

ولا يؤدي تراكم نقاط الخبرة في الوقت الحالي إلى أي شيء، بخلاف منح اللاعبين إحساسًا بالفخر والإنجاز. وتتعهد الشركة بأنها تضيف ميزات اجتماعية جديدة ومكافآت للاعبين تركز على الإنجازات في وقت لاحق من هذا العام.

وقدم متجر Epic Games من الناحية الفنية إنجازات لأكثر من عام عندما بدأ اختبار ما أطلقت عليه الشركة نسخة مبكرة من الميزة. ولكن الإطلاق القادم الأسبوع المقبل يعد بنظام أكثر شمولاً يشمل الألعاب. مما يسمح للاعبين باكتساب الخبرة على مستوى المنصة، على غرار Gamerscore الخاص بمتجر إكس بوكس.

وتظل الإنجازات القديمة موجودة في الألعاب بصفتها إنجازات مطور وفقًا لتقدير المطور فقط. وذلك بالرغم من أن المطورين يكون لديهم خيار تحويل إنجازات المطور الحالية عبر Epic Achievements إذا رغبوا في ذلك.

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متجر Epic Games يقدم نظام الإنجازات

قالت الشركة: يسعدنا الإعلان عن بدء طرح نظام Epic Achievements الأولي. بما في ذلك مجموعة من الأدوات للمطورين لتنشيط إنجازات المنصة بسرعة وسهولة. هذا يعني أنه بدءًا من الأسبوع المقبل، يمكنك البدء في جمع نقاط الخبرة عن طريق ربح Epic Achievements في ألعاب محددة.

وأضافت: عملنا على مدار العام الماضي عن كثب مع بعض شركائنا في التنمية لإحياء نظام الإنجازات. ونعمل على إيصال هذه الأدوات إلى المزيد من المطورين. لذلك يمكنك توقع ظهور Epic Achievements في ألعابك المفضلة في وقت لاحق من هذا العام.

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