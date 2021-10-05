يوتيوب ميوزك تطلق الاستماع المجاني في الخلفية

تزيل منصة يوتيوب ميوزك أحد أكثر قيودها المزعجة. ولكن في كندا فقط. إذ أعلنت الشركة أنه بدءًا من 3 نوفمبر، يتمكن العملاء في كندا من مواصلة الاستماع إلى موسيقاهم في الخلفية أثناء القيام بمهام أخرى عبر هواتفهم أو عند إيقاف تشغيل الشاشة.

ويدعم الاستماع في الخلفية كلاً من مزيج الراديو القياسي المخصص والمدعوم بالإعلانات وأي محتوى تم تحميله قمت بإضافته إلى حسابك.

وهذه هي المرة الأولى التي تقدم فيها YouTube Music الميزة دون مطالبة العملاء بالاشتراك في Premium للحصول عليها.

وبالنسبة إلى الوقت الذي يتوقع فيه المستمعون في البلدان الأخرى الحصول على الميزة، فإن الشركة تقول في الوقت الحالي ترقبوا معلومات إضافية وخطط التوسع.

ويمثل الاستماع المجاني في الخلفية ميزة مهمة بالنسبة لمنافسي جوجل، بما في ذلك سبوتيفاي وآبل ميوزك وباندورا وغيرها. لذلك فإن منصة جوجل تتخلف في هذه المنطقة عن منافسيها.

وحتى إذا وصل التشغيل في الخلفية إلى المستوى المجاني، لا تزال YouTube Music Premium تتمتع بمزايا أخرى مثل التنزيلات في وضع عدم الاتصال. كما يمكنك أيضًا الاستماع دون أي إعلانات والتبديل بسلاسة بين مقاطع الفيديو الصوتية والموسيقى العادية.

يوتيوب ميوزك توفر إمكانية الاستماع في الخلفية مجانًا

قالت الشركة: من تقديم مزيج مخصص لحالاتك المزاجية ولحظاتك اليومية إلى تقديم الموسيقى الأكثر شعبية من كل جزء من العالم. تتطلع YouTube Music إلى تزويد مستخدميها بتجربة موسيقية غامرة يمكن تخيلها. ويبدأ كل تحديث جديد لـ YouTube Music بالاستماع إلى الأشخاص. وقد سمعنا صوتك بصوت عالٍ وواضح: استمر في تشغيل الموسيقى.

وباستخدام وضع القيادة في مساعد جوجل، يمكن للسائقين الآن الحفاظ على تركيزهم على الطريق مع الحفاظ على سلامتهم وترفيههم من خلال تجربة YouTube Music دون استخدام اليدين.

كما يمكنك الاستمتاع بالمحطات المستمرة والخلط العشوائي من أجل الانغماس في تجربة التشغيل الجديدة هذه مع محطات الراديو المستمرة استنادًا إلى الأغاني والألبومات والفنانين المفضلين لديك.

وتأتي الأخبار بعد عدة أسابيع من نجاح يوتيوب في إيقاف تشغيل العديد من برامج البوت الموسيقية الشهيرة للغاية عبر منصة ديسكورد. الأمر الذي أثار استياء المجتمعات المخصصة للمستخدمين الذين استخدموها لتشغيل قوائم التشغيل الخلفية لخوادمهم.

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