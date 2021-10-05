هواوي تكشف عن حاسبها المحمول Matebook 16

كشفت شركة هواوي عن أول حواسيبها المحمولة بقياس 16 إنشًا مع نسبة العرض إلى الارتفاع 3:2 التي تمنحك مساحة عمودية ضمن الشاشة أكبر للعمل مقارنة بشاشة 16:9 القياسية.

وتم الكشف عن الحاسب المحمول في الصين في شهر مايو الماضي وهو الآن في طريقه إلى أوروبا. ويحتوي جهاز MateBook 16 على شاشة IPS LCD بدقة 2520×1680 بكسل بكثافة 189 بكسل لكل إنش.

وتعد اللوحة بنسبة تباين 1500:1 وذروة سطوع تبلغ 300 شمعة (يتم دعم تعتيم DC لذلك لا يوجد PWM).

وتدعم HDR، وتغطي 100 في المئة من التدرج اللوني sRGB. وتمت معايرتها في المصنع لتحقيق متوسط ​​deltaE=1، وهي شاشة تعمل باللمس مع طلاء مضاد لبصمات الأصابع على الزجاج المقوى.

ويمكنك الاختيار من بين وحدتي المعالجة المعجلة APU من Zen 3 لتشغيل الحاسب المحمول – Ryzen 5 5600H و Ryzen 7 5800H مع 6 و 8 نوى على التوالي ووحدة معالجة رسومات Vega مدمجة مع 7 وحدات حسابية و 8 وحدات حسابية على التوالي.

وتعمل مروحتا تبريد بقياس 75 ميليمتر وأنبوبي حرارة سميكان ومشتت حراري من سبيكة نحاسية على إبقاء الحرارة تحت السيطرة.

ويتم إقران وحداة المعالجة المعجلة Ryzen مع 16 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي DDR4 و 512 جيجابايت NVMe SSD.

ويعمل جهاز MateBook 16 ببطارية 84 واط، وهو ما يكفي لمدة 12.5 ساعة من تشغيل الفيديو المحلي. ويأتي مزودًا بشاحن سريع 135 واط يحتاج إلى 15 دقيقة للحصول على طاقة كافية في البطارية لمدة 3.5 ساعات من العمل المكتبي.

ويستخدم هذا الشاحن USB-C. لذلك يمكنك استخدامه مع هواتف هواوي الذكية التي تدعم SuperCharge أيضًا. ويوجد منفذا USB-C على جانب واحد، متصلان بمنفذ HDMI بالحجم الكامل ومقبس مجمع لسماعة الرأس والميكروفون بقياس 3.5 ميليمتر.

اقرأ أيضًا: هواوي لن تتخلى عن الهواتف المحمولة

هواوي تجلب جهاز Matebook 16 إلى أوروبا

يوجد منفذا USB-A 3.2 Gen1 على الجانب الآخر أيضًا. ويتميز الحاسب المحمول بمكبرات صوت ستيريو (2×2 واط) تحيط بلوحة المفاتيح بالإضافة إلى ميكروفونين مدمجين إذا كنت لا ترغب في توصيل ميكروفون سلكي.

ويعمل إلغاء الضوضاء بالذكاء الاصطناعي على كتم الضوضاء المحيط، ويمنع أيضًا صدى الصوت أثناء المكالمات.

أما بالنسبة للوحة المفاتيح، فإنها تفتقر إلى لوحة الأرقام. ويوجد أسفلها لوحة لمس كبيرة مع زجاج غير لامع متين في الأعلى.

ويبلغ سمك الحاسب المحمول بالكامل 17.8 ميليمتر ويزن 1.99 كيلوجرام. ويتضمن الاتصال اللاسلكي دعم Wi-Fi 6 (ax) و Bluetooth 5.1. ويوجد قارئ بصمات أصابع مدمج في زر الطاقة، بحيث يمكنك تسجيل الدخول بأمان إلى ويندوز دون كلمة مرور.

ويتيح لك برنامج PC-Smartphone Collaboration توصيل هاتفك الذكي بالحاسب المحمول وتشغيل ما يصل إلى ثلاث تطبيقات للهاتف عبر شاشة الحاسب المحمول.

ويمكنك استخدام لوحة المفاتيح والفأرة للتحكم فيها، بما في ذلك السحب والإفلات لنقل الملفات بين الأجهزة وحتى تحرير المستندات المخزنة على الهاتف.

ويتوفر Huawei MateBook 16 قريبًا في الأسواق الأوروبية. ويكلف إصدار Ryzen 5 5600H مبلغ 1100 يورو. بينما يكلف إصدار Ryzen 7 5800H مبلغ 1200 يورو.

اقرأ أيضًا: أزمة المديرة المالية لشركة هواوي تنتهي بعد صفقة أمريكية